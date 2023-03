Voici la xylazine, “drogue du zombie”: elle tranquillise jusqu’à un niveau critique et provoque des plaies qui peuvent conduire à l’amputation

Chez l’humain, la xylazine peut ralentir la respiration, la tension, le rythme cardiaque et réduire la température corporelle à des niveaux critiques. Comble de l’horreur : sa consommation peut provoquer des plaies cutanées et des plaques de peau morte et en putréfaction, y compris ailleurs qu’au niveau de l’injection. Ces plaies peuvent facilement s’infecter et, sans traitement, conduire à une amputation.

Son essor nous rappelle celui du fentanyl, aussi un médicament à la base, au potentiel analgésique valant environ 50 fois celui de l’héroïne, qui avait d’abord touché l’Amérique du Nord avant d’envahir l’Europe.

Actuellement, la xylazine fait essentiellement des ravages aux États-Unis et aux Canada. Mais son essor nous rappelle celui du fentanyl qui avait d’abord touché l’Amérique du Nord avant d’envahir l’Europe. Ici aussi, le fentanyl était à la base un médicament intraveineux. Avant que les dealers et consommateurs s’appuient sur le fait que son potentiel analgésique vaut environ 50 fois celui de l’héroïne. Le fentanyl s’est ainsi retrouvé au cœur de la crise américaine des opioïdes depuis les années 2010. Tout comme la xylazine aujourd’hui, son prix est très peu élevé comparé à d’autres substances et il est très facile de s’en procurer, y compris sur le web.

À lire aussi

Les autorités sanitaires américaines annoncent aujourd’hui des mesures pour mieux contrôler l’importation de ce produit devenu “drogue du zombie”. Simple exemple : selon une étude, 26 % des overdoses fatales en Pennsylvanie en 2020 impliquaient de la xylazine…