Voici le nouveau duo d'avocats qui assurera la succession de Sebastien Courtoy au procès des attentats

C'est le pénaliste Fabian Lauvaux qui formera donc un nouveau duo avec Michel Degrève. Ce dernier a longtemps hésité avant d'accepter cette demande et sera donc dès ce lundi l'avocat de Smail Farisi mais non sans former un duo avec le jeune pénaliste qui monte, Michel Degrève, associé jusqu'alors à Sebastien Courtoy dans ce dossier, et bien d'autres d'ailleurs.

Michel Degrève ©Belga

"Après une semaine de réflexion, j'ai contacté mon confrère et ami Maître Laquay, proche de Sebastien Courtoy. Nous nous sommes rencontré avec Me Degrève et avons tout de suite partagé les mêmes idées et visions du dossier. J'interviendrai dès ce lundi à ses côtés et nous serons assistés par Me Steggmans et Servé".

Fabian Lauvaux, du barreau de Charleroi, compte plus de 45 cours d'assises au compteur. C'est lui qui avait fait libérer Léopold Storme et condamner l'Etat belge pour l'accusé Hassan Iasir, impliqué dans le meurtre de la jeune policière Kitty. Il avait également obtenu l'aquittement et la libération du Belge poursuivi au procès des attentats de Charlie Hebdo.

De son côté, Michel Degrève se dit ravi de cette nouvelle collaboration qui se fait ainsi dans le respect de la mémoire de son ami Sebastien Courtoy.