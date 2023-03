Le conseil européen pour la sécurité des transports s'attaque aux trottinettes: voici ce qui pourrait changer pour les usagers

Mais elles n’ont pas que des aspects positifs, que du contraire. Ces deux-roues sont aujourd’hui énormément décriés pour, justement, la place qu’ils prennent dans l’espace public puisqu’ils sont souvent abandonnées par leurs utilisateurs sur les trottoirs ou la voirie au mépris des piétons, cyclistes et autres usagers.

Tandis que le nombre d’accidents ne fait que croître. Rien qu’en 2022, pas moins de 1.715 accidents avec blessés impliquant un utilisateur de trottinette électrique ont été recensés. Soit une moyenne de cinq accidents par jour et une hausse de 63 % par rapport à l’an dernier. Avec parfois une issue dramatique : en 2022, quatre usagers de trottinettes ont été tués. “Certains utilisateurs victimes d’une chute ne font pas appel à la police et il n’y a donc aucune trace de leur accident dans les statistiques officielles”, avertit néanmoins Vias, laissant clairement comprendre que les 1.715 victimes en 2022 sont sans doute sous-évaluées.

Évolution des accidents de vélos et trottinettes ©IPM Graphics

Pour endiguer la problématique, le code de la route avait été adapté en juillet dernier. Sur le papier, les trottinettes motorisées ne peuvent plus circuler sur les trottoirs, ne peuvent plus transporter qu’une seule personne et sont désormais interdites aux moins de 16 ans. Sur le terrain, par contre, on continue d’observer ces comportements pourtant interdits. Un peu plus d’un mois à peine après la modification du code de la route, un trottinettiste s’était filmé à 112 km/h dans les rues de Bruxelles !

Des comportements qui ne sont pas limités à la Belgique. Partout où de tels engins se sont popularisés, on observe des dérives. Si bien que le Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC), présidé par le ministre d’État belge Herman De Croo, souhaite désormais qu’une limite de vitesse soit fixée en usine à 20 km/h, avec une puissance maximale de 250 W, et que les roues soient plus larges. Par ailleurs, des clignotants et klaxons seraient imposés.

Les trottinettes sont souvent stationnées en dépit du bon sens. ©Commune de Woluwe-Saint-Pierre

Quant au comportement des usagers, l’ETSC veut faire interdire les passagers et la circulation sur le trottoir partout en Europe, tout en imposant une limite d’âge minimum à 16 ans et le port du casque obligatoire. De plus l’utilisation du téléphone portable ou la conduite sous influence de la boisson ou de drogues serait à fortement réprimander. “Cela répondrait à la croissance rapide de l’utilisation des trottinettes électriques au cours des cinq dernières années et à l’augmentation associée des décès et des blessures graves, estiment ses membres. Il prend en compte un large éventail de données disponibles, d’études hospitalières, d’essais de sécurité des véhicules et de recherches menées dans toute l’Europe et au-delà.”

Selon l’ETSC, “bon nombre de ses recommandations existantes pour améliorer la sécurité des usagers de la route vulnérables, telles que les limitations de vitesse à 30 km/h, les réseaux séparés de pistes cyclables, les zones à faible trafic et des niveaux plus élevés d’application, bénéficieront à tous les usagers de la route, y compris les utilisateurs de trottinettes électriques.”