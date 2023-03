Leur bébé meurt d’une overdose pendant leurs vacances dans un Airbnb

Le Washington Post explique qu’en entrant dans la chambre de sa fille, Lydie l’a découverte inanimée, le visage bleu et de la mousse blanche s’échappait de sa bouche. La mère a alors alerté le reste de sa famille et les urgences ont été appelées. Malgré l’intervention des services de secours, la petite Enora est décédée. Pour trouver des réponses, une autopsie et un rapport toxicologique seront effectués. Ceux-ci révèleront que l’enfant présentait dans son organisme un taux mortel de fentanyl, un opioïde très puissant 100 fois plus que la morphine. Lydie Lavenir se confie à TF1 : “Dès que j’ai lu, je suis allée sur Google. J’ai rentré le mot fentanyl parce que je voulais savoir ce que c’était.”

La question est de savoir comment Enora a-t-elle été en contact avec cette drogue. Cependant, la police n’a trouvé aucune trace de cette substance dans la maison. Lydie et Boris ont donc été suspectés, mais les deux parents ont été testés négatifs et aucune trace de drogue n’a été trouvée dans leurs affaires.

Une piste s’ouvre, lorsque les précédents locataires du Airbnb admettent avoir organisé une fête durant laquelle des stupéfiants ont été consommés, notamment de la cocaïne. Mais aucun lien n’a pu être établi entre ces drogues et le décès d’Enora. Sans éléments concrets, les enquêteurs ont jugé la mort de la petite fille comme accidentelle et ils ne savent toujours pas comment l’enfant a pu ingérer un tel produit. “Je ne suis pas en mesure de déterminer comment Enora Lavenir a ingéré le fentanyl. Je ne suis donc pas en mesure d’établir une cause probable de maltraitance ou de négligence ayant entraîné la mort d’Enora. Actuellement, le mode de décès est considéré comme accidentel”, a déclaré un enquêteur.

Mais les parents d’Enora ne comptent pas en rester là. Ils ont déposé une plainte contre la plateforme de location pour négligence, mais également contre l’ancien locataire et le propriétaire de la maison. “En fait, quelqu’un n’a juste pas fait le ménage comme il le fallait et là, c’est dur. C’est dur de penser qu’on perd la vie parce qu’il y a eu négligence”, ajoute la mère. Néanmoins, le manque de preuve sur l’origine du fentanyl ne permet pas à l’enquête d’avancer. L’avocat du couple Lavenir espère que la médiatisation de cette histoire encouragera le coupable à prendre ses responsabilités. “On ne lâchera rien jusqu’à la fin, on trouvera la vérité et on aura la justice pour la petite Enora”, déclare Me Christian Schoepp.