Procès des attentats à Bruxelles: quatre victimes décédées seront évoquées au travers des témoignages de leurs proches lundi

La famille de Sabrina Esmael Fazal, une jeune femme de 24 ans qui était maman d'un garçon d'un an, témoignera, tout comme les familles de Léopold Hecht, un étudiant de 20 ans, et de Loubna Lafquiri, une maman de trois jeunes enfants et qui était âgée de 34 ans.