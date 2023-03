Un an après, les victimes de Strépy-Bracquegnies se souviennent : "Mon frère était quelqu’un de jovial et fédérateur"

"J’espère que le chef d’inculpation de meurtre sera confirmé pour mon frère ainsi que les cinq autres victimes", estime Nicolas D’Andrea, 33 ans, qui a perdu son frère, Frédéric, 47 ans, lors du drame de Strépy Bracquegnies. Frédéric s’était interposé afin de sauver la vie d’un garçon de 12 ans et a finalement succombé à ses blessures.

Nicolas espère aujourd’hui que justice sera rendue. "Je considère que quand on fonce dans la foule à 170 km/h, c’est comme si on était lourdement armés et qu’on tirait dans la foule. Cette image continue de me hanter. Mais peu importe la décision de justice qui sera rendue, cela ne réparera jamais la peine qu’il nous a faite", explique-t-il.

Le carnaval de Bracquegnies qui s’est tenu le mois dernier avait un goût forcément particulier. "Le dimanche matin, c’était un peu difficile car on cherchait nos marques mais rapidement, l’aspect festif a repris le dessus. C’est ce que Frédéric et les cinq autres victimes auraient souhaité. Mon frère aimait l’esprit du folklore plus que tout, la joie d’être ensemble pour faire la fête. C’était quelqu’un de très jovial, fédérateur. Il rayonnait de bonne humeur et aimait faire des blagues. C’était un mordu du folklore carnavalesque. C’était également un fervent supporter du club de La Louvière pour lequel il était steward", poursuit Nicolas.

"Un deuil classique dure entre six mois et un an mais dans notre cas, cela va durer plus longtemps de par l’ampleur médiatique que cela a pris"

Frédéric était marié et père de deux enfants. "Je n’étais pas sur les lieux lors du drame. C’est mon autre frère qui m’a contacté car il avait reçu la nouvelle de notre belle-sœur. Je me suis rapidement rendu sur place où les services de secours étaient toujours présents. Le chaos régnait sur place et ces images resteront marquées à vie. On ne peut pas oublier un tel événement si facilement. Un deuil classique dure entre six mois et un an mais dans notre cas, cela va durer plus longtemps de par l’ampleur médiatique que cela a pris", poursuit Nicolas, chef de groupe au niveau d’une institution de personnes en situation de handicap.