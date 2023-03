"C'est le mal de tête qui m'a fait comprendre que j'étais vivant": une victime des attentats de Bruxelles raconte sa douleur

Cet employé de la Stib a alors confié avoir pris la décision la plus difficile de sa vie : celle de quitter la rame. "J'en souffre encore, car je me dis que j'aurais pu aider", a affirmé celui qui a quand même soulevé une plaque de métal pour dégager une dame.

"En sortant de la station de métro, ça coince un peu. Je tends une main, une autre et puis encore une autre", a poursuivi le témoin. "Et là, il se passe un truc de fou, ça s'appelle l'humanité. Tous ces passagers jusque-là hagards vont avoir le courage de me regarder dans les yeux et de me remercier. Ils ont pris le temps de s'arrêter pour cela."

"J'ai reçu beaucoup de solidarité, mais pas des assurances", a alors dénoncé Thibault Jonckheere. "Elles ne m'ont pas aidé à me relever. Elles se dressent en étendard de la solidarité mais leur priorité c'est de dépenser le moins possible, de minimiser ce que nous avons vécu. J'aimerais échanger ma place avec mon médecin d'assurance pour voir s'il se diagnostiquerait aussi seulement 6% d'incapacité", a expliqué, amer, celui qui affirme toujours souffrir de violents maux de tête et de cauchemars récurrents qui l'empêchent notamment d'avoir une vie professionnelle normale.

La victime s'est ensuite exprimée à propos des accusés. "Je passais par là et je me suis pris leur haine en pleine gueule. Ils ont foutu ma vie en l'air, ils ont fait pleurer ma compagne de l'époque et mes enfants. Jamais je ne pardonnerai ceux qui ont fait pleurer mes enfants."

Thibault Jonckheere a conclu en remerciant chaleureusement les secouristes, médecins, avocats et toutes les personnes ayant joué un rôle bénéfique après les attentats. Il a également rendu un vibrant hommage aux 16 victimes décédées dans la rame de métro qu'ils partageaient.