Anvers confirmée comme port(e) d'entrée de la drogue en Europe

Selon leurs analyses des eaux usées, dont les résultats seront publiés à 11 h sur leur site, on retrouverait chaque jour dans les égouts anversois près de 2,4 gr de résidus de cocaïne, 0,5 gr d’amphétamine et 0,13 gr d’ecstasy par 1.000 habitants. Ce qui place la Métropole à la première place européenne au niveau de la cocaïne et à la 3e pour l’ecstasy et les amphétamines.

Doit-on en conclure que les administrés de Bart de Wever sont férus de produits stupéfiants ? Certainement pas. En réalité, des quantités astronomiques de stupéfiants transitent par la ville portuaire – 110 tonnes de cocaïne ont été saisies au port d’Anvers en 2022 – et, pour des raisons pratiques – il serait risqué pour les trafiquants de transporter des tonnes de drogues par camion -, la coke, l’ecstasy, la Meth, les amphétamines et autres drogues sont acheminées dans des laboratoires clandestins pour y être reconditionnées en plus petites quantités, moins traçables. Une partie de la drogue, perdue lors du conditionnement se retrouve alors dans les égouts après nettoyage de ces laboratoires clandestins.

Selon les analyses de l’OEDT, on constate toutefois une hausse des résidus de cocaïne et d’ecstasy dans les égouts anversois, les samedis, dimanches et lundis. Ce qui laisse penser à une consommation en hausse le week-end. “Plus de 75% des villes présentaient des résidus plus élevés de drogues souvent associées à des modes de consommation récréatifs (cocaïne, kétamine et Ecstasy) le week-end (du vendredi au lundi), confie l’OEDT. En revanche, les résidus des autres drogues ont été répartis plus uniformément tout au long de la semaine.”

Autant de produits stupéfiants qui se retrouvent dans les égouts via les urines de leurs consommateurs.

Au total, Anvers se place en tête des villes européennes où l’on a retrouvé le plus de produits stupéfiants, tous types confondus, dans les égouts, avec un total de 3,09 grammes de résidus par 1.000 habitants, loin devant les villes espagnole de Tarragone (1,9 gramme) et néerlandaise d’Amsterdam (1,68 gramme).

Et Bruxelles dans tout ça ? La capitale européenne trône à la 7e place des villes où les égouts recèlent le plus de résidus de produits stupéfiants (1,19 ge par 1.000 habitants, tous produits confondus) et est 4e pour la coke et 8e pour l’ecstasy. Avec là aussi une forte hausse des drogues dites “festives” le week-end. Ainsi, de 0,8 gr de résidus de cocaïne pour 1.000 habitants le jeudi, on passe à 1,1 gr le dimanche à Bruxelles. Quant à l’ecstasy, on y constate une hausse des résidus de… 232 % entre le vendredi et le samedi !