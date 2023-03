L'inquiétante étude auprès des consommateurs de drogue : 25 % d'entre eux prendraient régulièrement de la coke ou de l'ecstasy

À lire aussi

À défaut d’avoir un monitoring précis de la consommation de drogue en Belgique, l’institut national de santé publique a sondé près de 1.500 consommateurs de produits stupéfiants. Et 25 % d’entre eux ont admis avoir consommé de la cocaïne au moins une fois durant le mois précédant l’enquête.

L’autre drogue dite festive qu’est l’ecstasy, souvent consommée dans les festivals et le monde de la nuit, atteint les mêmes proportions : un consommateur sur quatre en consommerait de manière régulière.

Le cannabis est la drogue la plus consommée en Belgique, devant la cocaïne et l'ecstasy. ©IPM Graphics

Évidemment, l’étude de Sciensano confirme une tendance : le cannabis semble être le produit stupéfiant – malgré son illégalité – le plus répandu dans notre société puisque 83 % des consommateurs de drogues y auraient recours. “Le cannabis est la drogue la plus fréquemment consommée, 39 % des consommateurs de cannabis en faisant un usage quotidien, indique Sciensano. La cocaïne, l’ecstasy et la kétamine sont des drogues qui ne sont généralement consommées que quelques fois par mois. Et un peu plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) ont déclaré n’avoir consommé qu’une seule substance durant le mois précédant l’enquête.”

Des consommations qui peuvent prendre des tournures dramatiques, outre la problématique des assuétudes. Selon les chiffres de l’observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT), la Belgique aurait recensé, en 2020, date des derniers recensements disponibles en la matière, pas moins de 139 morts par overdose. Soit le double d’il y a dix ans. Un chiffre certainement sous-évalué, de nombreux décès sans violence passant sous les radars et étant assimilés à des morts naturelles.

Selon l’OEDT, plus de 60 % des décès par overdose concerneraient des consommateurs de plus de 40 ans. Les moins de 30 ans ne représenteraient que 16 % de décès par overdose.