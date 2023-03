Overdoses de drogues dans les égouts anversois et bruxellois

Sauf qu’en réalité, tirer la chasse d’eau ne permet pas de faire disparaître toute trace de produits stupéfiants, à en croire la récente étude de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT, EMCDDA en anglais), qui sera publiée à 11H sur son site, en collaboration avec la plateforme Score.

Depuis plus de 10 ans désormais, cette agence européenne qui centralise les informations relatives aux drogues et à la toxicomanie opère un monitoring discret des eaux usées qui serpentent dans nos égouts. Avec l’objectif d’y détecter la présence de produits stupéfiants sur base d’échantillons prélevés en amont des stations d’épuration. Un procédé similaire avait été utilisé par la suite par Sciensano dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour déterminer les lieux de prolifération du virus.

Concernant la drogue, l’OEDT analyse donc des échantillons d’eaux usées quotidiens dans les bassins-versants des stations d’épuration, le tout dans pas moins de 104 villes européennes issues de 21 pays. Des échantillons d’eaux usées de quelque 54 millions de personnes ont été analysés à la recherche de traces de six stimulants en plus du cannabis : la cocaïne, les amphétamines, la méthamphétamine, l’héroïne, l’ecstasy et la kétamine. “Les échantillons d’eaux usées peuvent raconter des histoires révélatrices sur la vie d’une communauté et peuvent fournir une alerte précoce des menaces émergentes pour la santé, estime Alexis Goosdeel, directeur de l’OEDT. Les découvertes d’aujourd’hui brossent le tableau d’un problème de drogue à la fois répandu et complexe, avec les six substances détectées dans presque tous les endroits.”

Les résultats de cette vaste enquête à l’échelle européenne ne sont pas forcément très réjouissants pour la Belgique : ils confirment en effet que notre pays est une plaque tournante européenne de la drogue en Europe. Avec deux villes qui sortent du lot : Anvers, en raison de la présence de son port, et Bruxelles. “Les résidus de cocaïne dans les eaux usées sont les plus élevés dans les villes d’Europe occidentale et méridionale, en particulier en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, indique le rapport. Un récent projet européen sur les eaux usées (EUSEME) a également trouvé des résidus de crack dans l’ensemble des 13 villes européennes analysées, avec les charges les plus élevées à Amsterdam et Anvers.”

Traditionnellement présente en République Tchèque et en Slovaquie, la méthamphétamine semble désormais bien ancrée en Belgique, tout comme les amphétamines pour lesquelles, précise l’OEDT, “le niveau de résidus varie avec les charges les plus élevées dans les villes du nord et de l’est de l’Europe (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Finlande et Suède).”

Et enfin, les charges les plus élevées d’ecstasy ont été trouvées dans les eaux usées de villes de Belgique, de République Tchèque, des Pays-Bas, d’Espagne et du Portugal.