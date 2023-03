Vous devez faire garder vos animaux durant les vacances d'été ? Dépêchez-vous, les disponibilités dans les pensions fondent comme neige au soleil

Mais comment ça fonctionne ? Votre chien doit d’abord réaliser une journée d’essai, un premier contact afin de voir si son comportement est adapté à la pension. "On ne peut pas accueillir tous les chiens dans ce type de pension, ça doit être des chiens sociables, non-agressif avec les autres et qui n’aboient pas. Aussi je dois pouvoir rentrer dans les locaux sans qu’ils ne me sautent dessus" explique-t-elle. Dans une ambiance familiale, sereine et conviviale, elle aime se sentir proche des chiens qu’elle accueille. "Je n’accueille pas des chiens sans les connaitre", ajoute-t-elle.

Cette pension familiale offre surtout du bon plaisir à vos compagnons. De quoi dispose le chien ? Chaque chien possède un emplacement, une pièce de 10 m², et d’une terrasse privée à laquelle ils ont accès par une trappe. De plus, un grand jardin commun leur permet un bel espace de jeu avec les autres toutous. "C’est vraiment comme une garderie, eux aussi sont en vacances. Ils viennent pour s’amuser avec les copains.", raconte la pension. Ils envoient d’ailleurs, quotidiennement, des nouvelles par photos et vidéo aux propriétaires. Et tout ceci pour la somme de 25€ par jour.