L'ancien truand Alain Moussa est décédé

À lire aussi

Les deux personnes qu'il citait fin 2021, Ph. D. et D. S, avaient cependant déjà fait l'objet de toutes les vérifications, de sorte que ses prétendues révélations n'apportaient en réalité rien de neuf au dossier et qu'elles avaient fait long feu.

Bruxelles : Alain Moussa a passé 30 ans en prison, il a maintenant un bracelet au pied.

Ce faisant, pourtant, Moussa s'impliquait comme ayant participé lui-même aux tueries du Brabant, puisqu'il reconnaissait avoir conduit l'un des auteurs au Delhaize de Braine-l'Alleud, le 30 septembre 1985. Alain Moussa, qui a passé des années de son existence derrière les barreaux, apportait certaines précisions. Il évoquait la présence d'un certain pont notamment, mais cela ne prouvait rien non plus. A la demande de la juge d'instruction du dossier des Tueurs du Brabant, les enquêteurs avaient sommé Alain Moussa de présenter des excuses à ces deux ex-complices dans le grand banditisme, qu'il avait indûment mis en cause. De notoriété publique, Alain Moussa était toxicomane. Il avait 71 ans.