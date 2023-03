Un père et son fils trouvés morts sur un bateau près d'Alost

Les corps sans vie d'un père âgé de 48 ans et de son fils de 20 ans ont été trouvés sur un bateau dans l'arrondissement d'Alost (Herdersem), a confirmé dimanche le bourgmestre de cette commune de Flandre orientale, Christoph D'Haese. Une autopsie et une enquête devraient permettre de déterminer la cause des décès.