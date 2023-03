De jeunes radicalisés jihadistes projetaient des attentats en Belgique : les plans d’attaque à plusieurs endroits étaient bien avancés

À lire aussi

S’agissant de l’enquête bruxelloise, trois perquisitions ont été menées à Zaventem, Molenbeek-Saint-Jean et Schaerbeek, et trois personnes ont été privées de liberté pour être auditionnées. La juge décidera, ce mercredi ou dans les prochains jours, si elle délivre des mandats d’arrêt à leur encontre ou non. Ces personnes sont soupçonnées de s’être préparées à commettre un attentat terroriste en Belgique. Concernant l’enquête anversoise, cinq perquisitions ont été menées à Merksem, Borgerhout, Deurne, Molenbeek-Saint-Jean et Eupen. Cinq personnes ont été privées de liberté pour être auditionnées. Là aussi, le juge décidera ensuite s’il délivre des mandats d’arrêt à leur encontre ou non.

“Ils n’avaient pas encore déterminé la cible de l’attentat”, indique le parquet fédéral. Néanmoins, les plans d’attaque à plusieurs endroits étaient bien avancés, “assez concrets”, selon le porte-parole du parquet fédéral.

Les interrogatoires des personnes arrêtées devraient permettre clarifier davantage qui a joué quel rôle dans le réseau. Dans le dossier d’Anvers, par exemple, il semble qu’il y avait deux jeunes exécuteurs, les trois autres personnes arrêtées sont des personnes avec lesquelles ils étaient en contact.

L’OCAM, l’organisme d’analyse de la menace terroriste, a maintenu le niveau de menace globale à deux.

Le député fédéral Denis Ducarme a réagi : “Pas plus tard que le 22 mars dernier, dans votre journal, je dénonçais le manque d’effectifs de nos unités antiterroristes. Celles-ci travaillaient depuis de nombreuses semaines sur ces attaques potentielles déjouées. On n’en a pas fini avec le terrorisme, c’est une évidence. Nos forces de l’ordre ont agi à temps. Mais face à ces nouvelles arrestations, je veux mettre la ministre de l’Intérieur en demeure. Ce n’est pas le seul dossier inquiétant. Je veux qu’Annelies Verlinden prenne ses responsabilités par rapport à des services qui sont à 60 % de leur capacité. Si un jour il y a un problème, il ne faudra pas venir dire que c’est la faute de la police judiciaire fédérale mais de la faute du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice.”