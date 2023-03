Wemmel, en Région flamande, est l'une des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise.

Nous retrouvons Véronique chez elle, pour une histoire à peine croyable de bocal à sucettes.

Qu'on vous dise encore qu'elle vient d'avoir 60 ans et qu'elle n'est pas en très bonne santé. Entrée à la Poste dans les années 90, Véronique Boone est maintenant retraitée pour raison médicale.

Les 'galettes' de Mandy

Donc, Véronique possédait un bocal à bonbons, un de ces bocaux en verre transparent qu'on trouvait jadis chez le boulanger et dans les épiceries. L'épicier les disposait sur le comptoir. Les enfants plongeaient la main dedans et en ressortaient une sucette. Véronique l'avait reçu d'une amie boulangère décédée depuis plusieurs années. Il lui rappelait leur amitié en même temps que le souvenir du passé.

"C'était un très beau bocal des années 50. J'y tenais mais chez moi, il prenait de la place."

Elle avait décidé de s'en débarrasser. Un jour qu'elle irait à la pharmacie, puisque les containers se trouvent là, elle le prendrait avec elle et le jetterait dans la bulle à verre.

Faisons, ici, une courte parenthèse pour décrire Véronique : une femme respectueuse. Quand l'habitante de Wemmel sort son chien, elle n'oublie pas de ramasser les souvenirs que le labrador dépose pendant la promenade.

Le chien s'appelle Mandy. "Mandy me fait de gros cadeaux, insiste Véronique, de vraies galettes que je ramasse derrière lui". Non, Madame Boone n'est pas une pollueuse.

Étroit

Tout cela pour raconter qu'arrivant aux conteneurs pour y jeter son bocal à sucettes, Véronique constatait que l'orifice de la bulle à verre était trop étroit. Le bocal n'entrait pas. Elle a hésité et a finalement jugé qu'il serait idiot de jeter cet objet ancien qui pouvait peut-être intéresser quelqu'un.

"Dans les brocantes, un bocal vintage d'épicerie comme celui-ci se vend à 40 euros. Pourquoi jeter !? Celui-ci était intact. Ce n'est pas parce qu'il ne me convenait plus qu'il ne pouvait pas plaire encore à quelqu'un pour y mettre des bonbons, des crayons, des perles, des coquillages. Un enfant pouvait y ranger des billes".

Et Véronique le déposait au pied de la bulle à verre. Elle le plaçait contre le conteneur afin qu'un passant ne le renverse et le casse. Et Véronique rentrait chez elle avec son chien et le sentiment de faire plaisir.

Recommandé

Dix jours après, le facteur déposait un recommandé. La commune de Wemmel avait ouvert un dossier pour 'dépôt clandestin'.

Ses services avaient mené une enquête de ouf pour identifier le pollueur qui avait abandonné le bocal au pied de la bulle au lieu de le mettre dedans.

Six photos étaient jointes et à chacune d'elles, un commentaire explicite où Véronique était qualifiée de "verdachte", suspecte.

Les images de la caméra de surveillance ©D.R

Des caméras de surveillance l'avaient filmée. Les images la montraient en train de déposer le bocal à sucettes. Ses gestes étaient chronométrés. Elle avait commis son crime entre 15 heures 25 et 27 secondes et 15 heures 26 et 12 secondes.

"Ils m'ont filmée comme un gangster dans une banque", fait Véronique. "Et alors ils ont ouvert une enquête pour m'identifier parmi 17 000 habitants."

Big Brother

Depuis peu, la commune a effectivement déployé des caméras afin de combattre les dépôts clandestins. Les administrés en avaient été informés. Des caméras, dissimulées dans des boîtiers anonymes, ont notamment été installées devant la pharmacie où Véronique se rendait, juste en face des bulles. Ces caméras fonctionnent manifestement très bien. D'autre part, la commune a averti qu'elle serait intransigeante.

Déposer des déchets à côté du conteneur au lieu de les déposer dedans constitue désormais un dépôt clandestin punissable.

Véronique Boone est tombée à la renverse quand elle a lu dans le recommandé que le montant de la sanction administrative communale (SAC) pouvait aller jusqu'à 350 euros. C'est ce que la commune prévoyait de lui infliger au maximum pour son bocal à sucettes.

Commune à facilités

Véronique Boone a voulu expliquer son cas. Vu les difficultés qu'elle a rencontrées pour contacter le service, elle qui est bilingue se demande comment les francophones unilingues se débrouillent dans cette commune tenue d'accorder des facilités linguistiques à sa population francophone.

Elle a téléphoné six fois : personne n'a jamais décroché. Elle a envoyé des mails : on n'a répondu à aucun. Elle s'est rendue sur place : on lui a refusé l'accès au bâtiment.

Mme Boone qui habite la commune depuis quarante ans, et paie ses impôts, estimait avoir droit à des égards et à un minimum d'écoute. Elle a insisté. Elle voulait expliquer à l'employée qui refusait de lui ouvrir et répondait au parlophone qu'elle souffre de surdité bilatérale : l'employée l'a envoyée sur les roses.

Véronique voulait expliquer aussi qu'elle préférait qu'on lui donne un balai et qu'on la fasse balayer la voirie pendant quelques jours.

Mais qu'il était hors de question de payer 1 euro pour avoir déposé le bocal à bonbons alors qu'elle ignorait que c'était devenu interdit par le nouveau règlement, et qu'elle ne l'avait donc pas fait exprès .

L'employée au parlophone a répondu qu'on l'informerait des suites et qu'elle saurait quoi "endéans trois mois". Tout cela, en flamand.

Décision

Ils n'ont pas attendu trois mois. Véronique vient de recevoir la décision : 65 euros d'amende pour avoir déposé le bocal à sucettes au pied de la bulle à verre. Le montant est à payer avant le 31 mars à défaut de quoi on lui enverra l'huissier, il y aura des frais et elle risque de devoir comparaître en outre devant le tribunal de police.

Quand la commune a averti qu'elle installait les caméras, elle expliquait vouloir combattre les pollueurs, c'est-à-dire qui "se débarrassent subrepticement de leurs déchets". Ce sont les mots exacts.

Du point de vue de Véronique, son beau bocal ancien d'épicerie n'était pas un 'déchet' et elle ne s'en débarrassait pas 'subrepticement' : les images montrent au contraire qu'elle a mis 45 secondes pour le déposer précautionneusement afin que personne ne le renverse, et bien en vue de manière qu'on le voie et qu'il puisse intéresser quelqu'un à qui il ferait plaisir.

Ce monde qui change

Retraitée de la Poste, Véronique reçoit une petite pension. Elle nous prie, par pudeur, de ne pas citer le montant. Elle doit s'occuper de son mari qui ne va pas très bien non plus. Elle n'a pas les moyens de contester devant les tribunaux les 65 euros qu'on lui réclame. Ce ne serait pourtant que justice.

Elle s'interroge sur ce monde qui change. Un pot de confiserie posé à terre et vous êtes filmé, on refuse de vous écouter et c'est tout de suite la menace des huissiers et du tribunal. Elle ne comprend pas ce monde. Alors, elle s'adresse à un journaliste.