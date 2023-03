Les avocats ne peuvent plus plaider de façon “illimitée” : “C'est inquiétant pour les droits de la défense”

Il ne faudrait que cet arrêt donne un mauvais signal, un feu vert pour bâcler les audiences, notamment pour désengorger les tribunaux

“Dans un État de droit, le droit à la défense est central”, a pourtant rappelé, dans De Standaard, une porte-parole de l’ordre du barreau flamand. “La justice doit montrer un visage humain, et c’est certainement le cas quand il s’agit de la liberté d’une personne. Précipiter de la sorte une affaire, ou même en donner l’impression, n’est pas l’image que la justice souhaite donner.”

“Cet arrêt peut tout de même ouvrir des perspectives inquiétantes. On sait qu’il n’existe aucune législation sur le temps de parole lors des plaidoiries. Mais il ne faudrait que cet arrêt donne un mauvais signal, un feu vert pour bâcler les audiences, notamment pour désengorger les tribunaux”, nous commente Pierre Sculier, président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. “C’est l’éternel débat entre le pragmatisme, le bon déroulé des audiences et la volonté des avocats de s’exprimer librement. Dix minutes ? Le temps d’expliquer pourquoi on veut plaider plus longtemps et les dix minutes sont passées. Cet arrêt est d’autant plus dangereux qu’il concerne une prolongation d’une détention préventive. C’est justement sur ce type de question qu’il faut consacrer le plus d’attention aux droits du prévenu. Il s’agit de le maintenir ou pas en prison alors qu’il n’a pas encore été condamné. Au civil, les plaidoiries peuvent aller très vite. Mais au pénal, la plaidoirie orale est importante.”

Pierre Sculier ©Alexis Haulot

Avocat pénaliste et professeur extraordinaire à l’Université de Liège, Adrien Masset est moins alarmiste : “Je n’ai jamais ressenti que j’étais restreint dans mon temps de parole. En général, cela se fait en bonne entente avec les juges. S’il veut faire long, l’avocat envoie ses conclusions écrites, sans être limité par un nombre de pages. Ce que de nombreux avocats ne font jamais. C’est pourtant à ces conclusions que le juge répondra. En correctionnelle, il se peut qu’on soit limité dans le temps. Les audiences se succèdent, il faut que tout passe pour 12 h 30 ou 17 h 30. Tout bloquer, ce serait un peu égoïste. La plaidoirie n’est là pour synthétiser, mettre l’accent sur un point ou l’autre. Ce n’est pas parce que c’est long que c’est bon.”

Me Adrien Masset ©© Michel Tonneau

Aux assises, la durée de la plaidoirie est, dans les faits, illimitée : il y a un jury à convaincre.