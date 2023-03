Menace d'attentat : Denis Ducarme met la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden en demeure

"Pas plus tard que le 22 mars dernier, dans votre journal, je dénonçais le manque d'effectifs de nos unités antiterroristes. Celles-ci travaillaient depuis de nombreuses semaines sur ces attaques potentielles déjouées. On n'en a pas fini avec le terrorisme, c'est une évidence. Nos forces de l'ordre ont agi à temps. Mais face à ces nouvelles arrestations, je veux mettre la ministre de l'Intérieur en demeure. Ce n'est pas le seul dossier inquiétant. Je veux qu'Annelies Verlinden prenne ses responsabilités par rapport à des services qui sont à 60 % de leur capacité. Si un jour il y a un problème, il ne faudra pas venir dire que c'est de la faute de la police judiciaire fédérale mais de la faute du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice", s'exclame Denis Ducarme.