"Balance ton bar": après la vague de témoignages de viols dans des cafés bruxellois, bientôt une formation pour les sorteurs

La commission Justice s’est penchée la semaine dernière sur la proposition de loi déposée par la députée Chanelle Bonaventure (PS) visant à introduire une formation contre le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans la formation des agents de gardiennage travaillant dans le milieu des sorties.

Chanelle Bonaventure, députée à la Chambre des représentants. ©JC Guillaume

Le vote n’a toutefois pas eu lieu, un échange de vues avec le SPF intérieur ayant été préalablement demandé.

“Les témoignages relatifs à des agressions sexuelles de jeunes femmes qui se sont fait droguer à leur insu dans des bars et établissements de nuit sont gravissimes, mais elles ne sont, hélas, que la face visible de l’iceberg”, commente le texte.”

Selon les auteurs de la proposition, “le but n’est pas de stigmatiser un secteur, mais au contraire de rappeler l’importance de celui-ci dans la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles.” Les agents de sécurité “doivent être vus par les victimes comme des alliés et être un maillon de la chaîne de prévention.” Et donc, ils doivent “pouvoir intervenir et agir au mieux s’ils constatent de tels actes ou que de tels actes leurs sont rapportés par la victime elle-même ou des témoins, et agir afin de détecter de tels comportements en amont.”

Une attestation est requise pour exercer les activités de gardiennage dans un café, un bar, un établissement de jeux de hasard ou dans un lieu où l’on danse. Il s’agirait, selon cette proposition, de compléter cette formation afin que l’agent de gardiennage réagisse adéquatement dans des situations d’agression sexuelle, en connaissant notamment le fonctionnement des centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) et les informations relatives aux centres d’écoute à disposition pour les victimes de ces faits.