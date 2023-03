La baronne Myriam Ullens, femme de mode et de coeur, tuée à Lasne pas son beau-fils Nicolas Ullens, ex-agent secret qui a taxé Reynders de corruption

De son côté, Myriam Ullens avait deux enfants d’un ancien mariage.

La septuagénaire a été retrouvée morte, ce mercredi, devant la villa du couple à Ohain (Lasne). Elle a été abattue, pour une raison encore indéterminée, de plusieurs balles tirées par son beau-fils, Nicolas Ullens, le tueur présumé.

À lire aussi

Myriam Ullens de Schooten Whettnal, décédée à 71 ans, était une entrepreneuse belge engagée dans l’art, la mode et la philanthropie. Née Myriam Lechien, elle a passé son enfance en Allemagne où son père était officier dans l’armée belge. À l’âge de cinq ans, elle s’installe dans un internat en Belgique et étudie à Namur, puis à Liège. À l’âge de 24 ans, elle lance sa première entreprise “La Petite Salade”, un service de livraison de salades qu’elle revend quatre ans plus tard. Immédiatement après, elle crée une pâtisserie professionnelle nommée “Sweetly” à Bruxelles.

En 1991, elle rencontre son futur mari, le baron Guy Ullens. Peu de temps après, elle vend Sweetly afin de se consacrer à des organisations à but non lucratif. Elle voyage au Népal où, avec Guy, elle créera un orphelinat et ouvrira deux centres de soins pour les enfants démunis. Elle mène de front sa vie de milliardaire et de bienfaitrice, passant sans difficulté de dîners mondains avec le prince Charles aux besoins vitaux des enfants népalais. Elle a fondé avec son mari, l’école Ullens à Lalitpur, la première école au Népal à proposer le programme du diplôme du baccalauréat international.

Après avoir survécu à un cancer du sein, Myriam elle fonde en 2006 la Fondation Mimi Ullens pour soutenir sept centres d’oncologie hospitaliers en Belgique, en Suisse et en France, qui offrent un soutien psychologique à des patients atteints de cancer.

Le Ullens Center for Contemporary Art (UCCA) est un centre d’art indépendant à but non lucratif, basé à Pékin. Il a été fondé par Guy et Myriam Ullens en novembre 2007. En 2017, l’UCCA reçoit les Global Fine Art Awards 2016 du meilleur artiste contemporain/d’après-guerre. Myriam Ullens siège aussi au conseil d’administration de la Royal Drawing School, une école de dessin fondée par le prince de Galles.

En 2009, Myriam Ullens a lancé sa propre marque de mode, nommée “Maison Ullens.” Elle a ouvert des boutiques à Aspen, Paris et New-York.

En 2009, Myriam Ullens a lancé sa propre marque de mode, nommée “Maison Ullens.” Elle a ouvert des boutiques à Aspen, Paris et New-York. Il s’agit de prêt-à-porter de luxe, nomade, raffiné, cuir et cachemire, destiné aux femmes qui voyagent et qui aiment le confort.

En février 2017, elle publie son premier roman “Distant Starless Nights”.

À lire aussi

Nicolas Ullens avait, en avril 2019, accusé Didier Reynders (MR) de corruption et de blanchiment

Le baron Nicolas Ullens de Schooten, 57 ans, le fils de Guy, n’est pas non plus un inconnu. Son nom était ressorti dans les médias en janvier 2021, alors qu’une perquisition avait été réalisée chez cet ancien agent de la Sûreté de l’État, dans le cadre d’une enquête pour violation du secret professionnel.

Nicolas Ullens ©DR

Avant cela, Nicolas Ullens avait, en avril 2019, accusé Didier Reynders (MR), alors vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Défense, de corruption et de blanchiment. Il avait aussi déposé plainte contre le même Reynders pour menaces de mort. Une information judiciaire avait été ouverte à l’encontre de l’homme politique, puis classée sans suite en septembre 2019.

À lire aussi

Le tueur présumé de sa belle-mère a été privé de liberté et doit être entendu dans le courant de l’après-midi de mercredi. Un juge d’instruction a été saisi du dossier.