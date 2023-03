Myriam Ullens tuée à Lasne pas son beau-fils dans sa voiture après une discussion houleuse: son époux, la baron Guy Ullens était à ses côtés, blessé

À lire aussi

Précédemment, Monsieur Nicolas Ullens de Schooten (57 ans) le fils de Monsieur Ullens de Schooten et beau-fils de Madame Myriam Lechien s’était présenté spontanément à la police locale de La Mazerine vers 10h50. Il n’avait opposé aucune résistance et avait expliqué avoir tué sa belle-mère. Il était porteur d’une arme de poing qui a été saisie. Il a été privé de liberté.

La police judiciaire du Brabant wallon a été chargée de l’enquête. Le laboratoire de la police scientifique est descendu sur les lieux. Une juge d’instruction a été requise par le parquet. Une descente est intervenue sur les lieux en présence d’un médecin légiste et d’un expert en balistique. Le suspect a été entendu par la juge d’instruction ce jeudi 30 mars 2023. Un mandat d’arrêt a été délivré et le suspect a été inculpé du chef d’assassinat et d’infraction à la loi sur les armes. Le suspect explique son geste dans le contexte d’un conflit familial, notamment d’ordre financier.

Après une discussion qui se serait mal passée dans la résidence de son père et de sa belle-mère, Monsieur Nicolas Ullens de Schooten aurait été invité à quitter les lieux car son père et sa belle-mère devaient partir. Il aurait attendu la sortie du véhicule piloté par sa belle-mère dans lequel son père était le passager avant.

A l’arrivée du véhicule, il l’aurait percuté avec sa propre voiture pour sortir ensuite et tirer à plusieurs reprises en direction de Madame Myriam Lechien. Selon les constatations sur place, le suspect aurait tiré à 6 reprises. Il doit comparaître ce lundi 03 avril devant la chambre du conseil du tribunal de première instance du Brabant wallon qui doit se prononcer sur la confirmation et la prolongation de la détention préventive.