Benoît Godart après un nouvel accident impliquant un footballeur pro : "Les clubs et la Pro League doivent prendre leurs responsabilités"

C'est un fait certain : les footballeurs pro aiment les belles mécaniques. Mais ne savent pas forcément tous les conduire. Certains, à peine le permis en poche, s'offre une puissante sportive, se prennent pour des pilotes de Formule 1 qu'ils ne sont pas et terminent dans un mur. Avec, parfois des conséquences dramatiques. L'accident de Sofian Kiyine, jeudi soir, vient le rappeler. Et aurait pu s'apparenter au drame de Strépy si les personnes présentes dans la salle omnisports de Flémalle, ne l'avaient pas quittée quelques secondes avant que sa voiture s'en serve comme piste d'atterrissage après un vol plané de plusieurs dizaines de mètres.

Il y a quelques années, la DH avait suivi le diable Romelu Lukaku au centre hospitalier ottintois William Lennox, spécialisé dans la revalidation des accidentés de la route. Celui qui n'était pas encore la star du football qu'il est aujourd'hui, bien que déjà l'un des meilleurs joueurs du championnat belge, n'avait que 18 ans. Et comptait passer son permis de conduire trois semaines plus tard. Le joueur anderlechtois, aujourd'hui à l'Inter Milan, avait tenu à se sensibiliser aux dangers de la route.

Ottignies: rencontre entre des accidentés de service et Romelu Lukaku au centre hospitalier neurologique Lennox.

Doit-on imposer de telles visites ou des formations à la conduite préventive aux joueurs de football, au vu des nombreux excès de vitesse, conduites sous influence, permis retirés et autres accidents qu'ils causent ? L'Institut Vias, expert en matière de sécurité routière, y est favorable. "Les clubs et la Pro League doivent prendre leurs responsabilités, tonne Benoît Godart, porte-parole. J'ai l'impression que, d'année en année, les clubs n'apprennent pas leurs leçons. C'est un éternel recommencement. Certes, les footballeurs sont libres d'acheter le véhicule qu'ils veulent avec leur salaire, mais les dirigeants des clubs ont aussi un rôle à jouer. Si Sofian Kiyine avait tué des personnes dans le centre sportif, l'image de son club (NDLR : l'OHL) aurait été fortement ternie."

Pour Benoît Godart, il n'est dans l'intérêt des clubs ni de voir leur image être associée à un tel événement, ni à perdre un joueur sur blessures voire pire lors d'un accident. "Certains clubs, comme le club de Bruges qui avait emmené ses joueurs dans un centre de maîtrise automobile, ont bien effectué des actions ponctuelles mais ce n'est pas assez récurrent. Plutôt que d'emmener leurs joueurs en team-building dans une escape-room, peut-être devraient-ils les former à une conduite responsable. Ce serait une bonne chose au vu du taux particulièrement important de retraits de permis chez les footballeurs pros."

Pour Benoît Godart, la démarche, ponctuelle, ne devrait plus être laissée à l'appréciation des clubs mais devrait être une mesure structurelle. Que la Pro League devrait imposer à ses clubs. L'Institut Vias compte d'ailleurs interpeller la fédération à ce sujet la semaine prochaine. "Elle pourrait par exemple imposer des formations à la conduite préventive, des formations dans des centres de maîtrise ou organiser des visites dans des centres d'accidentés de la route. La Pro League ne peut plus rester les bras croisés, à ne rien faire."