Le combat de Mohammad pour toucher l’héritage auquel il a droit: "Ils ne croient pas que je suis le fils de mon père"

Mohammad revient du Pendjab, et de Lahore, sa capitale, d’où sa famille est originaire. Traumatisé, persuadé qu’on a cherché là-bas à le tuer et qu’il a échappé au pire.

Le Bruxellois de 44 ans a été mis en prison. Des policiers l’ont battu. On lui a confisqué ses papiers belges. La police, dit-il, était payée par des membres de sa famille qui, depuis le décès de son père, cherche à l’empêcher de toucher l’héritage.

Jusqu’il y a peu, Mohammad ne connaissait pas grand-chose du Pakistan. Arrivé en Belgique à l’âge de 2 ans, le garçon a grandi, avec ses sœurs, du côté de la place Flagey à Ixelles, dans une famille désunie. Leur père exploitait des commerces en région bruxelloise. Leur mère était de 12 ans plus jeune que lui. C’est en devenant adulte que Mohammad a ouvert les yeux. Leur mère profitant dit-il des faiblesses de son époux, puisait dans la caisse et envoyait l’argent, beaucoup d’argent, dans sa famille au Pakistan.

Abandonné

En 2020, son père a attrapé le Covid, puis s’est ajouté un cancer des reins. Le malheureux a souffert. Il a souffert aussi d’être abandonné par les siens. Cet homme, qui avait 75 ans, ne voyait pas grand monde à son chevet quand il était soigné à l’hôpital Delta du Chirec et par la suite, à l’hôpital Erasme. Seul son fils Mohammad était là pour l’aider. Leur mère, les laissant seuls, était rentrée au Pakistan. Peu avant sa mort, Mohammad Saleem père annonçait à son fils Mohammad Omar Saleem que lorsqu’il ne serait plus là, il devrait se rendre à Lahore pour régler l’héritage qu’il laisserait.

Le combat de Mohammad pour toucher l’héritage dont il a droit. ©D.R.

1 million d’euros

C'est la première fois, depuis 22 ans, que Mohammad retournait au Pakistan. À Lahore, il retrouvait sa mère et comprenait vite que celle-ci, aidée par la famille sur place, avait préparé la situation et manœuvré de manière à le priver de cet héritage. Un héritage conséquent composé de plusieurs biens immobiliers, de terrains et d'immeubles, dont la maison familiale idéalement située dans un quartier résidentiel, sécurisé. "C'était une surprise, fait Mohammad. Papa ne m'en avait pas dit beaucoup. Seulement que je devais aller au Pakistan et que je n'aurais plus à me préoccuper de mon avenir."

Mohammad estime la succession à "plus d'un million d'euros". Une belle somme chez nous, une fortune là-bas.

Or, c’est la loi pakistanaise qui s’applique. Et au Pakistan, le fils hérite de 75 %, le restant étant à partager entre la mère et les filles.

En clair : Mohammad est devenu l'homme à écarter. Dans un pays, soupire-t-il, "où l'on tue pour une bouchée de pain".

Fils de son père

Mohammad Omar Saleem a effectué deux séjours à Lahore. Lors des deux, sa famille s'est comportée comme s'il était un parfait inconnu. Personne ne l'avait revu depuis qu'il était enfant. Qui était ce type qui débarquait ? "Ma mère et mes sœurs m'ont présenté comme un étranger, un imposteur qui tentait scandaleusement de détourner l'héritage familial."

Pour prouver le contraire, Mohammad disposait de son acte de naissance délivré à Lahore. Sauf que le document date de 1978 et n’est plus reconnu aujourd’hui par l’administration pakistanaise.

D’autre part, Mohammad s’était fait délivrer, par la ville de Bruxelles, un document établissant la filiation : les autorités pakistanaises refusent également de le reconnaître.

Il possède, enfin, la double nationalité belge et pakistanaise. Il espérait compter sur l'ambassade du Pakistan à Bruxelles ainsi que sur l'ambassade de Belgique à Islamabad. Mais les deux, dit-il, "se rejettent la balle".

On l’a mis en prison à Lahore, accusé tout à la fois d’être un imposteur et un ‘blasphémateur du prophète’. À l’écouter, la police était payée par la famille. Il a été battu et violenté.

Il a dû se cacher. Des gens cherchaient à le tuer.

Mohammad affirme que sans l’intervention d’un avocat, il serait toujours en prison à Lahore. L’avocat a dû payer pour le sortir de taule. Les policiers ont reçu 125 000 roupies. Ils l’ont finalement libéré et Mohammad a compris qu’il devait s’enfuir sans perdre un instant. Un patron d’hôtel l’a déposé à l’aéroport d’où il a pris un vol pour Dubaï et, de là, pour Bruxelles.

Appels à l’aide

Comment faire, dès lors que l’administration pakistanaise ne reconnaît plus ses propres certificats de naissance et n’accepte pas non plus ceux délivrés en Belgique par une administration publique officielle.

Mohammad Omar Saleem, qui sait que la ministre des Affaires étrangères croule sous les dossiers, aimerait que Mme Hadja Lahbib prenne le temps d’intercéder auprès des services diplomatiques et consulaires belges au Pakistan.

Il implore aussi l’ambassadeur du Pakistan, avenue Delleur, d’examiner la situation et légaliser les documents délivrés par la Ville de Bruxelles qui établissent qu’il est, lui, Mohammad Omar Saleem né le 27/08/1978, le fils de son père, Mohammad Saleem, né à Lahore le 15/04/1944, et décédé à Bruxelles, à la Clinique Saint-Jean, le 26 novembre 2021.

Il affirme qu’on l’a supprimé, par fraude, au Pakistan, de l’arbre généalogique familial, pour cette raison d’héritage.

Indices probants

Mohammad nous montre des photos. Deux sont importantes. L’une le voit avec son père peu avant le décès du pauvre homme, l’autre montre ses parents ensemble. Elles prouvent, tout simplement, la véracité de ses dires. Mohammad Omar Saleem nous montre aussi les documents de la Ville de Bruxelles. Il n’y aucun doute sur leur authenticité.

Un vrai casse-tête pas chinois, pakistanais. "Je suis en panique, nous dit-il, par peur qu'ils vendent tous les biens." Mohammad ajoute que même à Bruxelles, il ne s'estime pas en sécurité.