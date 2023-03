Violences liées au milieu de la drogue à Anvers: les patrouilles nocturnes sont doublées à Malines après une attaque à l'explosif

Les habitants des rues concernées par l'attaque, qui n'a pas fait de blessé mais des dégâts importants, ont été informés dans la soirée du suivi du dossier par ces instances, et de ce qui est mis en place pour éviter que de tels incidents se répètent. Rien de concret n'a été divulgué sur des dossiers spécifiques, alors que des enquêtes sont toujours en cours, mais la police a fait part des efforts sur le terrain.

Le chef de corps de la zone de police concernée, Yves Bogaerts, a annoncé que des patrouilles supplémentaires avec des agents de la police fédérale seraient opérationnelles chaque nuit, et que ses services allaient aussi ajouter du personnel additionnel. Si bien que le nombre de patrouilles nocturnes est doublé dès à présent à Malines. Des caméras, dont certaines avec reconnaissance des plaques d'immatriculation, seront ajoutées au dispositif.

Les différents services de la police et de la justice se concertent de manière régulière. "Il y a un lien évident entre les faits à Malines et la violence liée au milieu de la drogue constatée à Anvers", a ajouté Christophe Dekinderen de la police judiciaire fédérale d'Anvers. "Nous avons assez d'expérience désormais à Anvers de ce que nous pouvons aussi appliquer à Malines, nous avons déjà procédé à 50 arrestations pour des faits semblables l'an passé, a-t-il encore informé.

La justice est à pied d'oeuvre également. "Depuis juin 2022, avec une centaine d'attaques liées aux stupéfiants, nous avons arrêté 150 personnes en Belgique et à l'étranger", fait part le procureur du roi Franky de Keyzer. "Souvent, il s'agit de jeunes Néerlandais, des mineurs. Les Pays-Bas ont à ce titre une énorme responsabilité et doivent faire en sorte que ceux-ci restent aux Pays-Bas et y soient poursuivi".