Un "pervers pépère" terrorise les masseuses de Huy: "Il crée la sympathie, demande de rester nu pour finalement se masturber"

Son terrain de chasse ? Disons dans un diamètre de 50 km d’un cercle dont le point central est Huy. Il y collectionne les points de chute. Sa technique d’approche, d’endormissement puis de passage à l’offensive ? “Il a demandé, déjà par téléphone, s’il pouvait rester nu. Je n’ai aucun souci avec la nudité. Ce genre de demande arrive quelques fois, que ce soit par des hommes ou des femmes. J’ai tout de même mis un essuie. Avant le massage, il voulait me donner cinq euros de pourboires. Il présentait bien, bien habillé, poli. J‘aurais dit qu’il avait dans les soixante mais la police m’a dit que c’était plutôt dans la cinquantaine. Tout en le massant, il me parlait de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de ses soucis. Rétrospectivement, je me dis qu’il visait mon empathie. Entre deux propos gentillets, il m’a demandé de le masser entre les fesses. Légèrement, poliment et commercialement, j’ai refusé, arguant, pour reprendre distance, que mon compagnon, ne serait pas très d’accord. Puis m’a dit que dans un couple, on pouvait avoir ses petits secrets. Je le massais et il s’est mis à gémir. Il a commencé à se frotter et à se toucher. Il s’est retourné, se masturbait, et m’a balancé ‘Vous n’avez jamais vu un zizi?’ Il est parti. Suite à cela, j’ai dû annuler, sous le choc, tous mes rendez-vous cette semaine-là. Je sais qu’il continue à prendre des rendez-vous. Sous d’autres noms.”

Bénédicte n’a pas tout de suite déposé plainte, non plus. Jusqu’au jour où elle s’est rendue chez une collègue et a raconté sa mésaventure. Sur ce, son interlocutrice lui a décrit la morphologie et l’apparence d’un homme avec qui elle avait eu affaire dans des circonstances similaires. La convergence était totale…

Les trois qui ont osé déposer plainte viennent d’apprendre que le dossier est classé sans suite. Faute de charges suffisantes. C’est la parole de l’un contre celle des autres. “Mais il continue à prendre des rendez-vous”, témoigne Catherine “Dans ma salle de massage, j‘avais une caméra non activée, à titre préventif. Je vais demander l’autorisation pour la brancher”, nous dit-elle, résolue.