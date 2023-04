Nicolas, qui a tué sa belle-mère, la baronne Myriam Ullens : un danger pour la population ? Il reste en prison pour un motif de sécurité publique…

À lire aussi

La juridiction devait se prononcer quant au mandat d’arrêt qui lui a été décerné le jeudi 30 mars suite aux faits survenus la veille à Ohain, dans l’entité brabançonne de Lasne, au cours desquels sa belle-mère Myriam Lechien a perdu la vie. La juge d’instruction avait requis le maintien en détention de l’intéressé.

”Après avoir entendu la défense, la chambre du conseil a constaté que la sécurité publique nécessitait le maintien en détention préventive de Nicolas Ullens de Schooten au sein d’un établissement pénitentiaire”, précise la porte-parole du parquet du Brabant wallon.

La sécurité publique ? On n’évoque pas ici les trois critères clé. Le risque de collusion, de se mettre d’accord avec des complices sur une version ? Non, il a agi en solo, il y a nul complot. Le risque de fuite à l’étranger ? Il est en aveu, a une épouse et six enfants. Le risque de récidive ? Là, ça se discute. D’abord, il est aussi inculpé pour infraction à la loi sur les armes. Et il se fait qu’il l’avait sur lui ou dans sa voiture lors de la dispute houleuse sur fond d’enjeux financiers qui s’est orchestrée alors que lui, son papa Guy et sa belle-mère se trouvaient dans la villa de Lasne et qui a précédé les six tirs mortels. La question offerte aux enquêteurs sera d’ailleurs de savoir s’il avait toujours cette arme sur lui ou dans sa voiture ou s’il ne l’avait que ce jour-là. Auquel cas la préméditation serait potentiellement plus pesante…

Guy & Myriam Ullens de Schooten 20/10/2007 *** Local Caption *** ©PHOTONEWS

”Il a pété les plombs”, nous confie un proche de Nicolas. Pour des questions d’héritage ? Parce qu’il estimait, tout comme d’autres membres de la famille, que Myriam, femme d’affaires dans le rouge et aux nombreuses activités philanthropiques, “dilapidait” le pactole du patriarche Guy Ullens, “subjugué par elle” ? “Pas prioritairement me semble-t-il. À tout le moins, pas seulement”, témoigne ce proche de Nicolas.

À lire aussi

De fait, la carapace tout en rondeur de l’inculpé pour assassinat camoufle une âme frustrée, trouble et, de facto, imprévisible. L’homme était agent secret pour la Sûreté de l’État. C’est là qu’il a appris à tirer et il était doué.

En 2019, tout part en vrille. Ullens accuse le vice-Premier ministre Didier Reynders de corruption et de blanchiment d’argent. Au final, l’ancien ministre n’a pas été poursuivi. Suite à cela, le baron, “grande gueule même vis-à-vis de sa hiérarchie et fier de sa noble richesse”, selon d’anciens collègues, a été perquisitionné pour violation du secret professionnel. Contraint à la fermer, il a, officiellement, quitté la Sûreté qu’il avait épousée par “amour de la patrie et idéalisme”. Des témoignages convergent pour avancer que le pétage de plombs s’est enclenché lors de cette rupture existentielle : “La Sûreté, c’était toute sa vie. il adorait son métier”, poursuit notre témoin. “Après le décès de Myriam, j’ai échangé avec un des fils de Nicolas. Il m’a dit que son père en avait en effet trop sur la patate. Ce fils imaginait que tout ce sentiment d’injustice, au sens large, avait fini par le bouffer jusqu’à ce qu’il perde pied. Et que c’était un véritable drame.”

Nicolas Ullens et la baronne Myriam Ullens. ©D.R.

Ex-agent secret, Nicolas Ullens visait la compensation. On le pousse dehors par la porte, il reviendra pas la fenêtre. Le voici détective privé spécialisé dans le Renseignement, en tant que fondateur d’une société qui, au final, ne semblera pas cartonner. Il s'implique dans une association de lanceurs d'alerte. Il lance aussi une chaîne YouTube où il déverse diverses théories complotistes. Ici aussi, des réalisations interpellent. Par exemple, en mars 2020, Nicolas Ullens se met en scène sur YouTube sans crainte des amalgames historico-tortueux. Soit devant le portail emblématique du camp de concentration de Breendonk. Le dramaturge s’y filme pour “dénoncer la corruption” qu’il dit gangrener son pays. Il y explique pourquoi il s’est épanché sur Reynders, le Kazakhgate, les espions russes en Belgique et évoque un grand-père qui aurait fondé la résistante Armée secrète et fait prisonnier durant la Guerre. “Il n’est plus bien vu par de nombreux membres de la noblesse qui, essentiellement, votent MR”, poursuit notre contact.

Nicolas Ullens devant le Fort de Breendonck. ©DR/YouTube

Après avoir tué sa belle-mère, le voici aujourd’hui en aveu mais maintenu en prison pour “absolue nécessité de sécurité publique”. “Pour les faits les plus grave (NDLR. avec des peines de plus de 15 ans pour meurtre, assassinat…), c’est la question qui se pose en premier, avant les risques de récidive, de collusion ou de fuite à l’étranger”, explique Marc Rézette, procureur du Roi du Brabant wallon. Celui-ci s’exprime ici de façon générale, sans commenter précisément le dossier de Nicolas Ullens dont il se charge. “Lorsqu’une libération peut susciter un émoi, avoir un retentissement tel que la population peut être traumatisée, qu’elle peut conduire à des manifestations ou à des actes de vengeance, cette absolue nécessité intervient. A fortiori, lorsque les faits sont récents. Quel message serait véhiculé si un assassin sortait après cinq jours ? Qu’on peut tout se permettre, sans doute."

En outre, le profil psychologique de Nicolas Ullens n’a pas encore été déterminé, il n’y a pas encore eu d’expertise. “Par contre, la déception, l’émoi d’une libération dans l’attente d’un procès suscités auprès des membres de la famille ou des proches de la victime n’interviennent pas dans cette notion d’absolue nécessité”, complète Marc Rézette.

À titre de comparaison, plus d’un an après les faits, Paolo Falzone, qui a tué six personnes à bord de sa voiture lors du carnaval de Strépy, est toujours en prison. Au grand dam de lui-même et de son avocat qui réclament une libération dans l’attente du procès, à défaut un bracelet électronique. Certes, dans son cas, on évoque de façon abstraite le risque de récidive mais il est clair que sa libération provoquerait énormément de remous au sein de la population louviéroise.

À lire aussi

En fait, l' “absolue nécessité pour sécurité publique” est une notion melting-pot de droit suffisamment large, subjective et abstraite pour permettre, à une chambre du conseil, pour des faits graves, de maintenir un inculpé en prison sans devoir trop argumenter…