Nicolas tue sa belle-mère, la baronne Myriam Ullens, après une dispute familiale sur fond d’argent : la société de “Mimi” était un gouffre financier

Les raisons qui ont poussé Nicolas Ullens à tirer sur sa belle-mère sont liées à un profond conflit familial, notamment d’ordre financier, a indiqué le parquet. Ensuite, dans les médias, Brigitte, la soeur de Nicolas, a accusé sa belle-mère d’avoir “dilapidé l’héritage” et créé le “chaos” dans la famille notamment en, selon elle, éloignant le père Guy Ullens de Schooten de ses enfants. Des allusions qui ont été réitérées par des proches à la sortie de la chambre du conseil. Selon eux, le détenu tentait avec ses deux frères Philippe et Yves et leur sœur Brigitte, d’éviter que la grosse fortune de leur père Guy, “subjugué par elle”, ne parte en quenouille. Ils ont d’ailleurs lancé plusieurs procédures judiciaires qui ont toutes échoué. La dernière date d’il y a trois ans.

On sait qu’après leur mariage, le baron Guy et Myriam ont financé des projets philanthropiques et ont investi dans des œuvres d’art, y compris dans des activités de mécénat et la création d’un musée à Pékin. Qu’ils menaient la grande vie, fréquentant notamment la jet-set française. Qu’ils étaient proches de la famille royale, notamment de Philippe et Mathilde.

Au centre, Myriam Lechien, épouse Ullens de Schooten, à Paris en 2015 aux côtés de Claude Lelouch, Patrick Bruel, David Douillet, Sylvain Bonnet et Jean-Paul Belmondo, lors de la 1re édition des "Trophées du bien être". ©PHOTO NEWS

- Visite d'Etat du Roi Philippe et de la Reine Mathilde en République Populaire de Chine: Guy et Myriam Ullens avaient un musée à Pékin.

Il semble aussi que Myriam Lechien avait des problèmes financiers dans ses activités de femme d’affaires. Celle qui se faisait appeler “Mimi” a fondé une entreprise avec ces initiales “MUS “, avec laquelle elle s’est lancée dans la mode, fondant sa propre ligne de vêtements et ses boutiques. MUS, qui emploie trente petrsonnes, a été financée par le holding luxembourgeois Paris Invest. Mais fin 2019, aux derniers chiffres connus, ce holding accusait une perte cumulée de 47 millions d’euros, selon le site ‘De Rijkste Belgen’. Deux autres holdings qui ont financé son entreprise, Urbis et Virgil, ont subi respectivement une perte de 10 et 25 millions d’euros. Soit un trou total de 82 millions d’euros.

Guy Ullens ne disposerait plus “que” de 200 à 300 millions de francs suisses (202 à 302 millions d’euros) pour une 261e place au classement helvétique. L Au moment de se retirer du monde des affaires, au début des années 2000, Guy Ullens possédait encore une fortune proche des 3 milliards d’euros.

Les finances Guy Ullens de Schooten ne sont pas non plus au beau fixe.

Tout comme son cousin Eric Wittouck, le baron avait hérité, à la base, de la familiale Sucrerie de Tirlemont, ensuite revendue.

Aujourd’hui, alors qu’Eric Wittouck est souvent considéré comme l’homme le plus riche de Belgique avec une fortune de 10 milliards d’euros, Guy Ullens est largement distancé au classement et ne disposerait “que” de 200 à 300 millions de francs suisses (202 à 302 millions d’euros) pour une 261e place au classement helvétique. Le patrimoine reste confortable mais il a fondu. Au moment de se retirer du monde des affaires, au début des années 2000, Guy Ullens possédait encore une fortune proche des 3 milliards d’euros.

Ces dernières années, Guy Ullens a vendu quelques biens immobiliers et mobiliers emblématiques et très coûteux, dont un yacht de 50 mètres de long et le fameux chalet à Verbier. Des ventes qui alimentent les rumeurs sur sa fortune déclinante au grand dam de sa descendance. La sœur Brigitte a, par ailleurs, déclaré que Myriam s’apprêtait à vendre la villa de Lasne.

De son côté Nicolas Ullens avait une personnalité trouble, frustrée, et pas seulement en raison de la situation familiale. Il a travaillé, comme agent secret, pour la Sûreté de l’État. En 2019, Ullens a accusé le vice-Premier ministre Didier Reynders de corruption. L’ancien ministre n’a pas été poursuivi. Suite à cela, il a été perquisitionné pour violation du secret professionnel. Il a ensuite lancé une chaîne YouTube où il a déversé diverses théories complotistes. Il a aussi fondé une société en tant que détective privé spécialisé dans le Renseignement… qui ne semblait pas cartonner.