"Faut tuer les juifs": des inscriptions de haine sur la façade d’un immeuble provoquent l’indignation

En réalité, certains tags se trouvaient là depuis plusieurs mois mais un jeune médecin, en y installant son cabinet il y a quelque temps, avait entrepris de faire nettoyer la pierre afin de rendre les inscriptions illisibles.

Il espérait, ainsi que les habitants de l’immeuble, que les choses se calmeraient. La police avait été informée. Le vandalisme était mis en lien avec une bande du quartier qui se réunissait là pour fumer et à qui l’on aurait demandé d’aller voir ailleurs.

Depuis une dizaine de jours, les habitants du même immeuble ont constaté la présence de croix gammées et de nouvelles inscriptions, dont celle qui appelle à “tuer tous les Juifs”. Ils ont demandé au syndic de la copropriété de faire le nécessaire auprès des services de police.

Changer la loi

Rappelons que la loi de 1981 “tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie”, parfois appelée 'Loi Moureaux', est jugée par Unia, ex-Centre pour l’Égalité des chances, insuffisante pour réprimer le racisme de la société. Pour Unia qui planche sur des projets, il faut la faire évoluer et la rendre plus efficace.

Pour sa part, l’Anderlechtois Gaëtan Van Goidsenhoven devait interpeller le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps sur ces inscriptions de haine qui apparaissent ici et là sur nos murs à l’heure dit-il, “de la résurgence des fanatismes de tous genres”.

Joël Rubinfeld, de la Ligue belge contre l’antisémitisme, était injoignable lors de la rédaction de cet article.