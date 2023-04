Nicolas Ullens tue sa belle-mère, Myriam : le papa de l’inculpé, le baron Guy Ullens de Schooten dépose plainte contre son propre fils

Lundi, Guy Ullens de Schooten a ainsi intenté une action civile contre son propre fils. Son avocate, la Bruxelloise, Nathalie Buisseret le confirme. “J’ai longuement parlé avec lui dimanche. Il tient bien compte tenu des circonstances. Et lundi j’ai déposé une plainte civile contre son fils à Nivelles en son nom.”

À lire aussi

Le baron Guy Ullens était assis à côté de sa femme 'Mimi' dans la voiture mercredi dernier lorsque son fils Nicolas Ullens l’a abattue à Lasne dans le Brabant wallon. Il a tiré six coups de feu. Le baron Guy et son épouse Myriam étaient mariés depuis plus de trente ans. Mais la relation entre Myriam et les enfants du baron – dont Nicolas – s’est détériorée.

L’avocate Nathalie Buisseret ne souhaite pas s’exprimer sur l’enquête et l’éventuel mobile de Nicolas Ullens, qui selon le parquet est de “nature financière”. À nos confrères du Nieuwsblad, l’avocate s’est limitée à ce commentaire sur l’état de son client : “Vu les circonstances, il est très courageux”.

Nicolas Ullens aurait “pété les plombs” après une discussion sur la fortune familiale. Lui, comme notamment sa sœur Brigitte qui s’est exprimée dans les médias, estimaient que la belle-mère “Mimi” dilapidait une grande partie de cet argent inutilement.

Les funérailles de Myriam Lechien, de son nom de jeune fille, auront lieu ce vendredi à l’église d’Ohain, Lasne.