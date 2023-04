Une victime des attentats de Bruxelles touchera plus du double de ce que les assurances voulaient verser !

À la station Arts-Loi, André montait dans le troisième wagon de la rame de métro. Il serait bientôt 9 h 11. La bombe, qui explosait à Maelbeek, était placée dans la deuxième voiture.

André s’en est sorti marqué à vie. Relativement indemne au physique – chevilles abîmées, tympans lésés, etc -, mais en état de choc après avoir vécu une scène de guerre et vu des corps déchiquetés et des victimes sanguinolentes, des images qui continuent de le hanter sept ans après.

Parcours compliqué

André n’a pu reprendre son travail à la STIB qu’après cinq mois. Il était de retour le 1er septembre 2016, encore que les médecins n’autorisaient qu’une reprise à mi-temps.

Puis ce fut la rechute, l’année suivante. Le 21 juin 2017, le chauffeur de bus n’en pouvait tout simplement plus. Il interrompait un circuit. Des collègues devaient aller le chercher afin de le ramener au dépôt. André était sujet à des crises d’angoisse, d’agoraphobie, à des cauchemars la nuit, et remis en incapacité de longue durée. Le traitement psy trop tôt interrompu reprenait, mené par un autre psychiatre qui convenait mieux et dont André dira qu' "il avait une autre façon de communiquer". André n’a pu finalement reprendre son poste de manière permanente à la STIB qu’en mai 2018, soit plus de deux ans après les attentats, dont dix-huit mois d’arrêt maladie.

Avocat spécialisé

Sur les conseils de son avocat, Me Jean-Paul Tieleman qui avait retenu l’expérience de l’indemnisation des victimes après le drame de Ghislenghien en 2004, le chauffeur de bus refusait d’adhérer au mécanisme d’indemnisation proposé par l’Union professionnelle des assurances Assuralia, qu’encourageait pourtant le gouvernement fédéral.

Il tentait sa chance auprès des tribunaux, et ne regrette pas de s’être adressé à la justice. Le jugement vient d’être rendu par la 11ème Chambre des Affaires civiles du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

André assignait l’assureur Ethias, dont la responsabilité civile était engagée, en tant qu’assureur-loi, par le seul fait que l’attentat à la station Maelbeek avait lieu sur le réseau de la STIB.

Ethias était disposé à verser 73 936,10 euros.

Incroyable : le tribunal octroie plus du double, largement plus du double.

Derrière les chiffres, les principes affirmés dans le jugement par la vice-présidente Valérie Englebert, sont impressionnants.

Ainsi que le plaidait l’avocat Tieleman, la 11e chambre énonce que la victime “a le droit d’obtenir du responsable civil du dommage – ou de son assureur – la réparation intégrale du préjudice”, étant considéré que le préjudice est celui qu’il subit depuis le jour des attentats et continuera jour après jour d’endurer jusqu’à la fin de son existence.

C’est ce qui va gonfler la facture.

Les experts ont fixé à 12 % ses taux d’incapacité personnelle permanente et d’incapacité ménagère permanente.

André avait 27 ans au moment des attentats, il en a 34 à présent.

On peut donc estimer qu’il a devant lui une belle espérance de vie. Le tribunal civil décide qu’il sera indemnisé intégralement du préjudice subi depuis sept ans et de celui qu’il subira à vie, des suites des attentats du 22 mars.

La vice-présidente Valérie Englebert n’y va pas par quatre chemins : elle pourfend les compagnies d’assurances.

Dans ce jugement que la DH a pu lire, la juge affirme que "l’idée selon laquelle les douleurs, physiques ou morales, s’estompent avec le temps et que la victime s’y habitue, (idée) systématiquement défendue par les assureurs, ne repose en réalité sur aucune base scientifique et n’est pas une règle générale applicable à tous”.

Elle poursuit : "S’il est possible de vivre avec ses difficultés parce qu’on n’a pas d’autre choix que de les surmonter, il n’en demeure pas moins que (ces difficultés) subsistent, et c’est au quotidien que la victime doit s’y adapter. Les efforts et renoncements pour y parvenir ont un prix journalier quotidien".

Le tribunal estime celui-ci à 20 euros/jour, à majorer de 7 euros par enfant à charge.

Or André a deux enfants.

Ce qui nous fait 20 euros + deux fois 7 euros = 34 euros/jour.

C’est le montant d’indemnisation qu’André obtient, à hauteur de 12 % d’incapacité, sur le restant de ses jours.

Le tribunal condamne Ethias à l’indemniser en tout. Et quand on dit “tout”, il faut lire ce que la formule englobe…

Le jugement prévoit qu’André sera indemnisé pour les “limitations des gestes et actes de la vie courante, les douleurs, les contraintes, les inconvénients, les frustrations, les appréhensions (inquiétudes quant à son devenir) ainsi que les entraves aux relations sociales, amicales et familiales”.

Vaisselle et repassage

Et ce n’est pas fini. Le tribunal ajoute les difficultés qu’André éprouve depuis 2016 et éprouvera le reste de son existence quant à “l’éducation des enfants, en ce compris la préparation des repas et l’assistance au travail scolaire ; le maintien de l’habitat, en ce compris les diverses activités élémentaires du bricolage ; la préparation des repas, en ce compris la vaisselle ; la lessive, le repassage ; les emplettes dans les commerces ; la gestion administrative du ménage et les soins à apporter aux animaux domestiques”.

Tout cela lui sera indemnisé par Ethias.

Après les principes, venons-en aux chiffres.

Comme nous le disions plus haut, Ethias proposait 73 936,10 euros.

L’avocat Jean-Paul Tieleman faisait un calcul très différent : en faveur de son client, il arrivait, lui, à 194 809,90 euros.

Finalement, le tribunal civil de Bruxelles accorde 190 316,75 euros.

Avec les intérêts compensatoires, le montant dépassera allègrement les 200 000 euros.

C’est plus que 2,5 fois ce qu’Ethias proposait.

Et cette indemnisation est bien sûr indépendante des frais médicaux et de l’indemnisation résultant de l’incapacité économique subie par le chauffeur de bus. En clair : les 190 316,75 euros (hors intérêts) sont à ajouter aux frais médicaux encourus et à l’indemnisation économique subie.

Or sans la déconsidérer, André est une relative “petite” victime, par rapport à d’autres.

Regrets

Bien sûr, la procédure a duré sept ans. Mais pour Me Tieleman qui rappelle comment des victimes des attentats "ont accepté en 2016 et 2017 d’être indemnisées, il n’y a pas photo”.

”Elles peuvent s’interroger sur le point de savoir si elles ont été indemnisées au mieux de leurs intérêts, mais le choix qu’elles ont fait à l’époque est, malheureusement pour elles, devenu définitif “, a conclu l’avocat tandis que le procès des auteurs présumés se poursuit à Bruxelles. Ce procès est entré dans son cinquième mois.