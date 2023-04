Sophie raconte ses huit jours chez Hercos, la société de Stéphane Coszack: "J’étais si heureuse d’obtenir un CDI, je me suis sentie humiliée"

Sophie Duvivier a voulu partager son expérience afin, dit-elle, que “d’autres jeunes en recherche d’emploi ne tombent pas dans le panneau puisque visiblement, rien ni personne n’arrête cette personne dans ses activités malfaisantes”.

Sophie a travaillé huit jours chez 'Hercos Europa Group', la société de Coszack depuis lors mise sous scellés. Mais lorsqu’elle signait son contrat, en septembre 2022, elle ne pouvait deviner ce qui allait se passer. Elle tombait dans le panneau, tout simplement. Récit.

Ayant terminé en 2017 une formation d’infographiste, Sophie désespérait de trouver du boulot. Trop longuement inscrite comme demandeuse d’emploi, elle avait fini par perdre ses droits au Forem. C’était le lot de beaucoup de jeunes, la galère, les fins de mois difficiles. Avec en plus, dans son cas, deux enfants qu’elle élève seule. Autant dire que la jeune femme d’Anderlues était prête à tout pour sortir de la spirale du sans-emploi.

Le chien Vodka

À l’été 2022, Sophie prévoyait de reprendre des études. C’est Coszack, dit-elle, qui est venu à elle : Stéphane Coszack, qui avait repéré sa recherche sur le réseau LinkedIn, proposait de la rencontrer pour un entretien d’embauche. Sophie était convoquée à Châtelet, place Saint-Roch, au 34/01, au siège de la société Hercos Europa Group.

C’est peu dire que Sophie Duvivier a bondi de joie. “Après tant d’années, j’étais ravie de trouver enfin ma place sur le marché de l’emploi. Et là, on m’offrait d’emblée un CDI. Vraiment, j’étais aux anges.”

Et Coszack la faisait commencer dès la rentrée, le lundi 5 septembre. “Les conditions me semblaient correctes. J’ai signé des deux mains. Cela se passait dans son bureau où Coszack se trouvait avec son chien Vodka.”

Aveuglée

Le lundi 5, Sophie faisait ainsi la connaissance de l’équipe : la webmaster Frédérique surnommée 'Fred', et le 'contact clients' Corentin alias 'Coco'. Et découvrait les lieux.

”J’étais quand même étonnée de constater qu’il faisait sale. L’endroit où l’on recevait les clients, la salle de réunions, le réfectoire, rien n’était très propre. Il y avait des fuites d’eau à l’étage. Vodka faisait ses besoins, il y avait pipis par terre, qu’on me demandait d’ailleurs de laver.

J’aurais dû ouvrir les yeux, poursuit la jeune femme. “Mais j’étais si heureuse d’avoir du boulot. Il y avait une telle attente. Je pensais à mes enfants, à ce que j’allais pouvoir leur offrir. J’étais aveugle. Je refusais de voir la réalité en face”

Un client

L’ambiance n’était pas top non plus. Stéphane Coszack aurait vite soumis la collaboratrice “à un stress intense”.

”À chaque question de ma part, j’avais droit à des réponses désagréables. Il me rabaissait. J’étais nulle, je n’y connaissais rien. Pas vraiment l’attitude d’un bon patron. Mon corps réagissait par des tremblements des paupières”.

Stéphane Coszack l’avait engagée comme infographiste. Chez Hercos, Sophie Duvivier avait pour tâche de réaliser, sur PC, des cartes de visite pour les clients.

En fait, dit-elle, “j’en ai vu très peu. L’un des rares à franchir la porte venait remercier la webmaster. Je ne voyais pas grand monde. Par contre, j’assistais à des conversations qui me rendaient perplexe.”

Au troisième jour, Sophie Duvivier commençait à s’interroger sur les activités de la société. Le vendredi, sa décision était prise. “J’ai fait ce que j’aurais dû faire avant de signer mon contrat : une recherche sur internet. Et là, j’ai découvert que Coszack était connu de la justice pour escroquerie et mis en cause dans des affaires de fraudes sociales à répétition. Je m’étais fait avoir. Moi qui croyais avoir enfin trouvé un bon boulot, le ciel me tombait sur la tête “.

Indemnités

Après huit jours, Sophie se mettait sous couverture médicale, pour deux semaines. Le lendemain, elle était licenciée, par recommandé, avec effet immédiat. Stéphane Coszack s’engageait à verser huit jours supplémentaires. Promesses.

À ce jour, Sophie Duvivier dit n’avoir tout simplement reçu aucune rémunération. En revanche, ses beaux projets tombaient à l’eau. Elle avait espéré déménager, remplacer sa vieille voiture, prendre des vacances, voyager.

Elle se trouvait, en revanche, dans les difficultés. En signant chez Hercos, elle perdait ses droits au revenu d’insertion sociale versé par le CPAS. Seule, comment allait-elle faire face aux charges du ménage, nourrir ses enfants de 8 et 10 ans ?

”Paire de seins”

”C’est franchement dégueulasse, s’emporte la jeune femme. Je me suis sentie humiliée, plus bas que terre. J’ai du mal aussi à comprendre comment l’inspection sociale laisse faire, elle qui devrait contrôler le marché du travail. Comment laisse-t-on sévir de telles personnes et comment parviennent-elles encore à tirer leur épingle du jeu “.

Sophie Duvivier rapporte qu’alors qu’une cliente se présentait pour l’achat d’un t-shirt, Coszack lui aurait proposé de se dévêtir au milieu de la boutique, pour essayer le vêtement. “Je l’ai entendu dire que ce n’était pas une paire de seins qui allait le faire tourner la tête. J’aurais voulu réagir mais il venait de m’engager et je tenais à ma place. Les autres, Fred et Coco, n’ont pas bronché non plus “.

Dans une précédente interview, Stéphane Coszack disait avoir passé 7 ans derrière les barreaux. Il n’en a pas fini avec les tribunaux, ni ceux du Travail ni ceux de l’Entreprise. Pour expliquer les scellés, il a affiché, à la devanture, pour la clientèle, que “suite à la crise énergétique, nous travaillons à bureau fermé”.

Recherche

Quant à Sophie Duvivier, elle a dû se syndiquer pour faire valoir ses droits sociaux, et prendre un avocat spécialisé, des démarches coûteuses. Mais la jeune femme ne baisse pas les bras. Elle a repris une formation, cette fois dans le tourisme. Pour l’instant, elle recherche un stage en tant qu’agent d’accueil et de tourisme dans le cadre de cette formation (minimum 40 heures). On peut la contacter à l’adresse : sophieduvivier.illustratrice@gmail.com

M Stéphane Coszack, contacté, n’a malheureusement pas répondu, malgré notre insistance.