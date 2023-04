Un octogénaire se fait dérober 5.000 euros juste après l’enterrement de son épouse

Quelques jours auparavant, l’octogénaire reçoit l’appel d’une personne lui affirmant être employée chez Fortis. Mais méfiant, Eddy demande à son interlocutrice : “Quelle (banque) Fortis ?” La personne à l’autre bout du fil s’adresse alors directement à lui en l’appelant par son nom et en lui citant l’adresse exacte de l’agence Fortis où Eddy est client. Celui-ci est donc convaincu de son honnêteté.

L’escroc lui explique qu’il a peut-être été victime d’une cyberattaque et que la banque doit procéder à des vérifications. Elle l’informe également qu’un employé de la banque est en route, quelques instants plus tard, quelqu’un sonne en effet à sa porte. Eddy affirme qu’il s’agissait d'” un homme bien habillé” et qu’il n’a rien suspecté. L’homme lui a ensuite demandé sa carte bancaire ainsi qu’une éventuelle carte Visa. “Il avait un petit boîtier avec lui et vérifiait tout. Je lui ai donné mon code, c’était tellement stupide de ma part !”

Le faux employé affirme à Eddy que tout a été vérifié et que rien ne lui semble suspect sur son compte. Il finit par sortir en vitesse de la maison emportant avec lui les cartes d’Eddy sans que celui-ci n’ait eu le temps de réaliser. Mais Eddy a un mauvais pressentiment : “j’avais une sensation étrange et j’ai raconté l’histoire à quelqu’un de l’immeuble”. Inquiet, son voisin l’alerte sur l’éventualité d’une arnaque. Eddy bloque alors directement ses cartes mais les voleurs lui avaient déjà dérobé 4800 euros.

”Aujourd’hui, je me dis : quel con j’ai été ! Mais ils m’ont pris au moment où j’étais le plus faible”, confie Eddy. En effet, le vol a eu lieu le lendemain de l’enterrement de son épouse Jeannine. “J’ai enterré ma femme lundi, ils étaient à la porte le lendemain. Mon esprit était encore complètement concentré sur le fait de lui dire au revoir”, ajoute-t-il.

Ces arnaques sont très fréquentes et peuvent aussi être menées à distance par téléphone ou sur Internet. Préalablement, les escrocs étudient leur cible et passent souvent à l’action au moment d’un deuil, misant ainsi sur la vulnérabilité de leur victime. Dans le cas d’Eddy Vincent, quatre autres signalements ont été recensés par la police le même jour. Des suspects ont déjà été identifiés.