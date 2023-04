Les victimes des attentats de Bruxelles dénoncent l'attitude des assurances: “Le but est de donner le moins possible"

Cette phrase, c’est Karen Northshield qui l’a prononcée lors de son témoignage devant la cour d’assises qui juge les attentats du 22 mars 2016. Le cas de cette jeune femme, aujourd’hui âgée de 37 ans, devrait pourtant être clair.

Elle est restée trois ans et demi à l’hôpital. Après l’explosion de Zaventem, cette Belgo-Américaine est restée 79 jours “entre coma et état second”.

Elle a dû se soumettre à plus de 60 opérations chirurgicales. Elle n’a plus de hanche gauche. Elle a subi l’ablation de la rate et de l’estomac. Des pièces métalliques sont à jamais logées dans son corps.

Ce constat, elle n’est pas la seule à l’avoir dressé. D’autres ont été bien plus virulents. Car si certaines des victimes appelées à témoigner ont exprimé leur colère envers les accusés, ils ont aussi été très nombreux à dénoncer le comportement des assurances, en regrettant bien souvent, comme l’a fait Loubna Selassi, le fait que “L’État nous a laissés entre les mains des assurances. Il devrait savoir que nous avons besoin de bienveillance. […] Nous sommes auscultés, examinés et soupçonnés du pire”.

Des prothèses qui se font attendre

”Est-il normal que l’on nous ait laissés six mois sans prothèse car l’assurance refusait de la prendre en charge ? Ce n’est pas un traitement digne d’une victime”, a ainsi dénoncé, cette femme, dont le mari a perdu une jambe à Zaventem.

”Comment est-ce possible ? On nous a mis entre les mains des assureurs, qui continuent à se foutre de nous ! Il n’y a aucun suivi, on doit tout faire par nous-mêmes. Pourquoi l’État belge ne prend pas ses responsabilités et ne se met pas à table avec les assureurs ?”, a interrogé, une victime de Zaventem, Walter Benjamin, dénonçant la situation de la prothèse de sa jambe, devenue obsolète, et l’absence de réponse des assureurs.

Les doléances ont trait aux nombreuses expertises réclamées par les assurances. “Des médecins qui jettent un bic par terre pour savoir si vous parvenez à le ramasser”, a ainsi cité ainsi Orphée Vanden Bussche, blessée, notamment au bras à Maelbeek. “Vous devez voir un médecin pour votre main, un autre pour votre coude, un autre pour votre épaule… Trois médecins pour un même bras”, a poursuivi, ironique, cette femme qui n’est reconnue comme victime que depuis deux ans.

Un manque de tact

”Leur expertise, c’est de respecter le moins possible les victimes et leurs droits”, a dit de son côté Leila Maron, qui était dans le métro à Maelbeek. Elle a ainsi cité des commentaires des médecins sur ses difficultés à tomber enceinte alors qu’il suffisait “qu’elle arrête de ressasser”. “Le système est gangrené par l’argent, le but est de donner le moins possible”, a-t-elle conclu.

Ce manque de tact des médecins désignés par les assurances a régulièrement été dénoncé. “Un médecin m’a dit : 'Mais monsieur, vous n’avez pas encore repris le travail ? Mais enfin !' […] Je n’ai plus le droit de me plaindre parce que ces médecins ont décidé que je m’en étais sorti. […]. J’ai le sentiment d’avoir été confronté à des robots. Les médecins avaient le droit de tout faire tandis que moi, en tant que patient, j’ai juste eu le droit de subir”, a expliqué Mohamed, blessé à Maelbeek.

Les récriminations sont aussi financières : “Je dois toujours voir les médecins experts désignés par les assurances, dont le but est de toujours tout minimiser pour octroyer la compensation la plus faible possible”, a ainsi déploré, Danielle Ivens, qui travaillait pour le comptoir d’Aviapartner à Zaventem le 22 mars 2016.

”J’ai reçu beaucoup de solidarité, mais pas des assurances”, a dénoncé Thibault Jonckheere. “Elles ne m’ont pas aidé à me relever. Elles se dressent en étendard de la solidarité mais leur priorité c’est de dépenser le moins possible, de minimiser ce que nous avons vécu”, a expliqué, amer, cet homme qui était dans la deuxième voiture de Maelbeek qui affirme toujours souffrir de violents maux de tête et de cauchemars récurrents qui l’empêchent notamment d’avoir une vie professionnelle normale.

Cindy Bulinckx, qui conduisait le métro venant en sens inverse, avait dû arrêter son métro dans le tunnel menant à Maelbeek. Elle a dû procéder à l’évacuation de ses passagers. Elle est marquée. Et l’es assurances ne l’ont pas aidée. La sienne a notamment confondu son dossier avec celui d’une autre travailleuse de la Stib, et lui a dit sur base du mauvais qu’elle n’était plus couverte pour accident de travail.