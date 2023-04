Procès des attentats à Bruxelles: suite de l'interrogatoire des accusés mardi

La fin de journée de jeudi dernier avait été consacrée à un débat concernant l'éventuelle audition par vidéoconférence d'Ayoub El-Khazzani, condamné en France à la réclusion en perpétuité pour l'attentat raté dans un train Thalys en 2015. Le parquet, à l'origine de la demande, s'est prononcé en faveur de cette méthode. Du côté de la défense, Me Jonathan De Taye et Me Virginie Taelman, qui représentent respectivement les accusés Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi, ont en revanche demandé à ce que le témoin soit amené physiquement devant la cour. Les conseils des autres accusés s'en sont remis à la sagesse de la présidente, Laurence Massart, qui a annoncé que la cour rendrait son arrêt mardi matin.