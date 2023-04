Un énorme trafic de cocaïne de Bruxelles vers l'Europe durant la crise sanitaire: "Le plus gros en Belgique, c'est lui : 900 toutes les semaines"

Ils ont déversé des centaines de kilos, aidés par la crise sanitaire comme l'établit l'enquête de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, dont nous révélons ici tous les détails.

Message d'alerte

A l'instar du fournisseur de cryptophones Sky ECC, EncroChat était une entreprise néerlandaise de services de télécommunications chiffrées que les milieux mafieux ont largement utilisée à partir de 2016. Histoire d'échapper aux écoutes judiciaires. Sauf que les policiers réussissaient en 2020 à pirater le réseau chiffré.

La nuit du 12 au 13 juin, les utilisateurs recevaient ce message d'alerte recommandant de détruire immédiatement leur terminal : "Nous ne pouvons plus garantir la sécurité. Nous vous conseillons d'éteindre le smartphone et de vous en débarrasser immédiatement".

Trop tard. Partout en Europe, les services de police passaient à l'action, les interpellations se succédaient et avec elles les saisies de drogue, d'armes, véhicules et argent. Voilà comment notre filière bruxelloise est tombée, piégée par les smartphones qui au lieu de les servir, devenaient des mines inépuisables d'informations pour les enquêteurs.

Les adresses

Très vite, les enquêteurs localisaient les adresses principales que voici : 28 rue de l'Automne et 244 rue Gray à Ixelles ainsi que le numéro 90 de la rue du Dobbelenberg à Haren (Bruxelles). Une quatrième, avenue Edison, était en préparation à Wavre.

Chacune hébergeait un laboratoire clandestin où la cocaïne, livrée depuis la Colombie via Anvers et Rotterdam, était coupée et préparée 'en blocs', le procédé utilisé pour encore accroître les bénéfices.

Au 244 rue Gray, les enquêteurs découvraient 155 kilos de cocaïne et plusieurs fûts de "mek". Le mek, ou méthyl éthyl cétone, est ce solvant à base d'acétone, d'acétate d'éthyle et d'hexane utilisé par les chimistes pour transformer la coke.

Surnoms : Zidane et Mbappé

Après les points de chute, l'étape suivante consistait à identifier les chefs. Elle nécessita des centaines d'heures de surveillances, pas uniquement téléphoniques. Les observations ont conduit à deux Bruxellois : Abdelwahab Guerni, dit 'Zidane 2', et Abdelmalek Azzouz, dit 'Mbappé'. Curieux choix d'alias.

Zidane 2, un homme 55 ans, roulait en Porsche Macan. La Porsche étant immatriculée au nom d'une société à Ixelles, les enquêteurs s'intéressaient à sa gérante, une certaine Souade.

Et ainsi, de maillons en maillons, l'enquête progressait. Les trafiquants utilisaient des véhicules lourds et puissants - des Iveco, Audi Q5, VW Passat, VW Transporter, etc. - dans lesquels des caches (ce sera bientôt punissable !) étaient aménagées. Les caches pouvaient contenir plusieurs dizaines de kilos. L'Europe entière était servie. Le réseau, telle une toile d'araignée, couvrait le continent. Et la crise sanitaire qui mettait tout à l'arrêt, faisait l'affaire des trafiquants.

Jeudi 30 janvier 2020. Souvenez-vous, c'est le jour où le virus faisait ses premières victimes en Italie. Ce jour-là, le réseau, depuis Bruxelles, livrait de la cocaïne sur Paris, avant de s'attaquer ensuite au marché scandinave.

Le 18 décembre 2020, la crise sanitaire paralysait tout mais n'empêchait pas Danny Freitag de livrer 60 kilos de cocaïne en Italie. Danny avait quitté Bruxelles la veille. Les enquêteurs l'avaient observé l'après-midi, rue de l'Automne, à Ixelles, en train de charger la drogue dans la camionnette.

Écoutes téléphoniques

Le 7 février 2021, 12 kilos de cocaïne en blocs étaient trouvés à Caucedo (République Dominicaine), cachés dans le système de refroidissement d'un container maritime rempli de bananes. Selon l'enquête, la cargaison était destinée à la filière bruxelloise.

Le 14 avril 2021, les services marocains cette fois saisissaient 9 tonnes et 220 kilos de résine de cannabis dissimulés dans un container de savon et également destinés à cette Brussels Connection.

Le 17 avril, un Albanais, Denis Pashaj, était interpellé, en Italie, avec 16 kilos de cocaïne. Toujours la même filière.

Le 11 mai, 51 kilos étaient saisis par les douanes allemandes dans le port de Hambourg. La cocaïne se trouvait dans un container provenant d'Équateur. Toujours le réseau belge.

De même que la saisie, le 22 juin, en Italie, de 22 kilos dissimulés dans une Audi Q5 immatriculée en Belgique. L'Audi, encore une fois, venait de Bruxelles.

Fête nationale

Le 21 juillet 2021, c'est notre Fête Nationale... et la date choisie par ce couple qui démarre d'Ixelles avec 27 kilos de cocaïne planqués dans une Audi A3. Destination, l'Italie où monsieur et madame se faisaient coincer le lendemain.

Le 25 septembre 2021 ensuite, les douanes autrichiennes saisissaient 23 kilos de poudre blanche dans un véhicule parti de Bruxelles la veille.

L'enquête fait encore le lien avec le démantèlement d'une culture de 3.000 plants de cannabis opéré le 22 octobre 2021 à Rochefort.

Ainsi qu'avec la saisie, quatre jours plus tard, à Uccle, de 118 kilos de cocaïne, trouvés dans un immeuble de la rue Zeecrabbe.

Ajoutons à la liste la découverte à Jette, dans un box de stockage Shurgard de l'avenue de l'Exposition, d'une demi-tonne de poudre blanche qui réagissait positivement à la cocaïne.

Des livraisons sont probablement passées dans les mailles du filet. Impossible de dire combien mais les écoutes téléphoniques ont parlé : ceux qui dirigeaient le trafic étaient tout simplement les plus gros, les plus forts sur la Belgique. C'est très clair. Voici la retranscription mot à mot d'une écoute téléphonique réalisée le 7 mai 2021 : "Le mec heu le plus gros ici en Belgique c'est lui. Toutes les semaines 900. Toutes les semaines 900 oui".

Les enquêteurs parlent, eux, de "tonnes par année". Et si les spécialistes pointent les Pays-Bas comme la base avancée des narcotrafiquants en Europe, les enquêteurs belges, pour leur part, tirent la sonnette d'alarme. La drogue gangrène le Royaume. Pour eux, la Belgique prend le chemin des Pays-Bas, et les preuves en sont ces saisies records opérées dans le port d'Anvers, ces attentats à répétition dans la Métropole et ces règlements de comptes meurtriers qui ont lieu en rue et même à Bruxelles comme encore tout récemment à Woluwe.