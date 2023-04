L’homme qui s’adresse à la directrice de la prison d’Ittre est condamné à perpétuité. Hormis les familles de ses victimes, son nom n’évoquera probablement plus grand chose à la plupart d’entre nous, encore qu’il n’y a pas si longtemps que Steven Daubioul défrayait la chronique judiciaire. Les médias l’avaient surnommé “Le Tueur du 20 Juin”.

On apprend qu’il y a quelque temps, Daubioul a estimé, au nom du droit de chacun à l’information, avoir droit à au moins une chaîne de télévision gratuite. Dans ce courrier qu’un vent favorable nous a fait parvenir, le Tueur du 20 Juin, qui tuait les femmes vivant seules dans son quartier de Lodelinsart, s’adresse à la cheffe d’établissement : “Bonjour Madame, désolé de vous déranger pour des broutilles”.

Le courrier du Tueur du 20 juin. ©DR

Écran noir

En 2015, la cour d’assises du Hainaut l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec mise à disposition du tribunal de l’application des peines. Steven Daubioul, 28 ans, était reconnu coupable d’avoir assassiné trois femmes dans la Cité Chausteur où lui-même habitait. Il avait commis ses crimes entre 2005 et 2013. Daubioul était jugé aussi pour avoir abusé sexuellement d’un enfant de cinq ans.

Détenu depuis bientôt dix ans, le Carolo se plaint, à Ittre, d’être privé, en cellule, de l’accès aux chaînes de télévision, une rare distraction. Son poste ne capte plus qu’un écran noir. “Nous sommes plusieurs dans ce cas”, se plaint-il auprès de la directrice.

Femmes isolées

C’est alors qu’elle agonisait dans son appartement de la rue Chausteur qu’Émilia Liétard, 68 ans, avait eu la force de confier à une voisine que son agresseur était “un jeune de l’immeuble voisin”. Nous étions le 20 juin 2013 et Émilia avait reçu deux coups de couteau dans le dos. Ses dernières paroles mettaient les enquêteurs sur la piste d’un certain Daubioul, jusqu’alors considéré comme un garçon sans histoire, plutôt renfermé, solitaire. Habitant le quartier, en effet, chez sa mère.

Les enquêteurs prélevaient de l’ADN sous les ongles d’Emilia, et obtenaient ainsi une empreinte génétique… fichée dans une affaire criminelle restée non élucidée depuis huit ans. Le 20 juin 2005, une voisine, Mme Concetta Tarabella, avait sauvagement été agressée, étranglée et violée, dans son appartement où elle aussi vivait seule. Concetta, 58 ans, à la recherche du grand amour, fréquentait les sites de rencontre. Steven Daubioul était son voisin du dessus. Il n’avait alors que dix-huit ans, et n’avait pas été suspecté.

Médecin légiste

Les enquêteurs faisaient le lien avec un troisième décès survenu dans la Cité Chausteur, celui de Martine Vandeput également trouvée morte dans son appartement où elle vivait seule. C’était fin juin 2010. À l’époque, le médecin généraliste qui avait constaté le décès avait conclu à une mort naturelle. Le permis d’inhumer avait été délivré sans autopsie. Mme Vandeput avait été enterrée sans autopsie.

L’arrestation de Daubioul pour les crimes de 2005 et 2013 changeait tout. Il y avait trop de similitudes. Le corps de Martine Vandeput était exhumé et pour faire les choses au mieux, deux médecins légistes cette fois l’examinaient, et concluaient qu’elle aussi avait été étranglée, ce qui avait échappé au premier médecin trois ans plus tôt. Naturellement, les soupçons se portaient sur Steven Daubioul, ce jeune homme sans histoire qui passait le plus clair de son temps sur des jeux vidéos et se faisait appeler Titeev69 dans les réseaux.

S’il est passé aux aveux pour les crimes d’Émilia Liétard et de Concetta Tarabella, Daubioul a nié jusqu’au bout celui de Martine Vandeput. N’importe : le 23 octobre 2015, les jurés ne lui reconnaissaient aucune circonstance atténuante et le condamnaient à la prison à vie.

La folie ou la mort

Dans cette lettre qu’il adresse à la directrice, Steven Daubioul expose que “si c’est la crise dehors, nous la ressentons fortement aussi”. Cela a pu changer entre-temps mais le Tueur du 20 juin occupait alors la cellule 1316-3A. Et s’y ennuyait comme un rat mort.

Un codétenu, qui a pu être contacté, confirme que pour eux, “le temps ne passe pas. On s’emm. à crever”, sans rien à faire “sinon regarder les murs en attendant la mort ou la folie.”

C’est encore plus vrai pour ceux – il y en a – qui ne reçoivent pas de visite et n’ont aucun contact avec le monde extérieur. “On fait de la cogitation cérébrale, et ça vous rend fou. En plus, le vacarme est incessant. Ça hurle sans arrêt. Les dimanches inclus, on est réveillé à 6:45, c’est infernal”.

Dix-neuf euros

Pour ceux-là, la télévision est l’une des rares distractions offertes, le moyen de tuer le temps de même qu’une lucarne sur l’extérieur.

Encore qu'” offertes” soit un grand mot : pas question que l’administration paie

l’abonnement mensuel de 19 euros par mois. Et Daubioul n’est pas le seul à n’avoir pas les moyens.

Selon ce qu’il explique à la directrice, “j’ai demandé de couper ma télévision, pensant qu’on allait quand même me laisser les chaînes gratuites, vu le droit de chacun à l’information. J’ai téléphoné à un avocat et celui-ci m’a dit qu’on devait nous laisser les chaînes publiques (RTBF 1, 2 et 3 ; Euronews) ainsi que les chaînes locales et les chaînes radio de la RTBF parce que nous avons le droit à l’information. Madame, on est plusieurs à ne plus savoir s’offrir ce luxe qu’est la TV. J’espère que vous comprendrez cela et que vous ferez en sorte que l’on vienne nous installer les chaînes. Désolé encore mais si c’est la crise dehors, nous la ressentons très fortement aussi. Bonne journée à vous”.

Droit à l’information

Steven Daubioul n’est pas le seul à tenir le raisonnement.

Selon nos informations, en effet, le Conseil central de surveillance pénitentiaire a récemment été saisi d’une plainte déposée par un autre détenu de la prison d’Ittre qui, comme Daubioul, justifie sa demande d’accès gratuit à un minimum de chaînes de télévision par le droit à l’information.

La commission d’appel du CCST a rejeté la plainte le 20 février dernier. Pour elle, “le système d’accès à la chaîne nationale (RTBF) étant le même pour tous les détenus, il ne peut être fait exception pour l’un ou l’autre, sans quoi la mise en place d’un système d’abonnement n’aurait plus lieu d’être.” La décision est contestée. Un recours est déposé devant le Conseil d’État.

Analogique et fibre optique

Pour sa part, la directrice a répondu à Daubioul qu’il ne sera pas possible de satisfaire sa demande. “C’était possible avant, avec l’analogique, écrit-elle, en réponse, mais pas avec le digital et les fibres optiques… Désolée”.

Outre l’emprisonnement à perpétuité, le tueur du 20 juin avait hérité d’une mise à disposition du TAP. Les jurés avaient d’ailleurs opté pour la durée la plus longue prévue par la loi, soit quinze ans. Ce qui amène Daubioul à ne rien espérer avant au plus tôt 2028.