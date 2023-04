Au 13 de la rue des Quatre-Bras comme sur les ondes police, on le surnommait 'Boîtes de Coca', allusion à la quantité astronomique de cette boisson qu’il buvait au bureau. Maintenant à la retraite, l’inspecteur principal Christophe Debrouwere est en train de réaliser un rêve.

Adolescent, il avait deux passions, la police et l’écriture. Lui qui a travaillé en tant qu’enquêteur sur le drame du Heysel, dans l’affaire Pandy et celle du recteur de la VUB meurtrier de sa femme, devient consultant-police pour la réalisation de séries télé.

Christophe Debrouwere a travaillé comme enquêteur sur le drame du Heysel.

Vous croyiez n’avoir jamais entendu parler de Christophe Debrouwere mais son nom apparaît, avec celui de la juge Anne Gruwez, au générique de la série "Attraction" dont les derniers épisodes sont diffusés dimanche soir par la RTBF, avant d’arriver sur TF1. Et cette série belge, s’il vous plaît, a décroché le Prix de la Meilleure fiction francophone étrangère au dernier Festival de La Rochelle, que présidait la comédienne Sandrine Bonnaire.

Les autopsies du Heysel

Dans l'affaire Pandy, c'est l'inspecteur principal Christophe Debrouwere qui identifia le déboucheur pour WC utilisé par le pasteur assassin pour dissoudre, à la fin des années 1980, les six membres de sa famille. "Cette marque a depuis lors été retirée tant le produit était dangereux. J'avais réussi à l'identifier grâce à Test-Achats", confie l'enquêteur aujourd'hui à la retraite.

Christophe Debrouwere qui identifia le déboucheur pour WC utilisé par le pasteur assassin pour dissoudre, à la fin des années 1980, les six membres de sa famille.

Autre succès : la femme étranglée dans son appartement de la rue du Vivier, à Ixelles. Celle où l’assassin avait épargné la petite fille de sa victime, que l’on avait retrouvée en pleurs, près du corps de sa mère. Debrouwere avait promis : la corde utilisée pour l’étrangler va parler. Avec son collègue Didier Leloup, ils avaient fait le tour des cordeliers à Bruxelles et réussi à identifier le vendeur, lequel avait fourni tout simplement le nom du meurtrier.

Le policier de la Crime est resté marqué aussi par la mort injuste de cette jeune femme tuée devant la Gare Centrale à Bruxelles, en 1990, par un collègue mauvais tireur, lors d’une manifestation des Poudreries Réunies de Belgique.

Christophe s'en veut encore de n'avoir pas élucidé le crime de Marie-Jeanne Van Vlierbergen, cette femme retrouvée dans le canal, ligotée à un clarck. Quarante ans après, l'inspecteur y pense régulièrement ainsi qu'à Jacques, le fils la victime. "On n'a jamais su qui avait tué sa mère". Un de nos articles avait permis d'identifier Marie-Jeanne qui n'avait pas de papier sur elle. Mais pas d'élucider l'affaire.

Combustion spontanée

Si l’écriture scénaristique l’attirait, Christophe Debrouwere n’a jamais regretté d’être entré à la police judiciaire où il rejoignait les équipes d’enquête dirigées par les deux Christian, Christian Binz et Christian de Vroom. Binz, derrière son caractère trempé, était d’une profondeur humaine et d’une qualité professionnelle exceptionnelles. Et comme Maigret, fumait la pipe, du tabac Semois.

Debrouwere a travaillé bien sûr pour la juge Gruwez. Notamment dans cette affaire très étrange d'auto-combustion. "On avait trouvé un corps dans un appartement, rue du Temple. Le corps, sans être carbonisé, était à moitié brûlé. Avec la juge, on a conclu à un phénomène rare de combustion spontanée sans doute provoqué par un mégot. Il s'était littéralement consumé de l'intérieur, comme une bougie".

Vingt années à la Crime ne pouvaient, à l’heure de la retraite, rester sans suite.

Très connue dans le milieu, la Belge Catherine Burniaux, de la maison de production 'Les Gens', a réalisé le potentiel. Christophe Debrouwere avait déjà collaboré pour la série 'La Trêve', l’une des premières fictions de la RTBF. Si son nom n’apparaissait pas au générique, le policier avait rectifié des erreurs de scénario.

"Mon job, tout en respectant le scénario, consiste à vérifier qu'il n'y a pas d'inexactitudes par rapport au métier de policier. Dans 'La Trêve', on voyait le commissaire décider de réaliser des autopsies dont le coût était de 2000 euros. Double faute : c'est le juge d'instruction ou le procureur du roi qui prend la décision et l'autopsie, à l'époque, ne coûtait pas 2000 euros". Le consultant-police rectifiait d'autres invraisemblances, notamment sur les perquisitions réalisées en dehors des heures légales.

C’est inévitable : des inexactitudes ont également été rectifiées dans la série 'Attraction'. Notamment sur la présence d’un avocat lors de l’audition d’un suspect. Les meilleurs scénaristes peuvent se tromper, même s’ils ont le talent de Sophia Perié et Barbara Abel.