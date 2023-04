La baronne “Mimi Ullens, tuée par son beau-fils Nicolas : “Non, il ne s’agit pas qu’une histoire d’argent”, réagit l’avocat Jean-Philippe Mayence

Jean-Philippe Mayence, l’un des avocats de celui qui est aujourd’hui inculpé d’assassinat contredit cette version : “Déjà, à la base, il est faux de dire qu’il touchait 50 000 euros par mois. En outre, cela fait des années que le papa ne lui versait plus rien. Avancer cela relève d’une entreprise de déstabilisation. Je ne sais pas de qui cela vient mais il y a un but clair de laisser entendre qu’il ne s’agit que d’une histoire d’argent. Et de présenter notre client comme un homme qui aurait plein de pognon. Ce n'est pas qu'une histoire d’argent. Il est aussi question de rapports humains, conflictuels entre mon client, son père et sa belle-mère. Avec Maître De Beco (NdlR. qui défend aussi Nicolas Ullens), nous avons décidé de ne pas faire de commentaires dans les médias sur cette affaire. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser dire n’importe quoi, mettre de fausses paroles dans la bouche de notre client.”

Pour le reste du dossier, l’avocat pénaliste se refuse à tout commentaire.

Nicolas Ullens a tué sa belle-mère Myriam Ullens-Lechien, à Lasne, le 29 mars dernier,

Le parquet du Brabant wallon a rapidement qualifié le mobile du meurtre de sa belle-mère de problème financier. Le lendemain des faits, Brigitte, la sœur de Nicolas, chargeait la victime en assurant qu’elle “dilapidait” l’héritage, avait créer le “chaos” dans la famille. Elle la rendait responsable de la rupture de contact entre leur père, le baron Guy Ullens de Schooten, qui avait épousé Myriam en secondes noces, et ses quatre enfants. “Elle gardait tout pour elle”, disait-elle aussi. Et pour, toujours selon la sœur de Nicolas, ses deux enfants à elle, issus d’un premier mariage.