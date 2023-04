Terrible drame chez nous: le corps d’un garçon de 8 ans battu à mort et jeté à l’eau a été repêché, sa maman arrêtée

Le petit garçon est décédé après de graves sévices et sa dépouille a été jetée à l’eau dans un sac de sport avec quelques cailloux. Il a reçu des coups de poing au visage, des coups de ceinture et a été aspergé d’eau glacée ou d’eau chaude. Le garçon n’a pas survécu à cette nouvelle séance de torture. Mais au lieu d’appeler les services d’urgence, la mère de l’enfant et son ami ont décidé de cacher le corps du garçon. Le corps de l’enfant était immergé depuis plusieurs mois.