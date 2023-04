Le Bruxellois avait réservé une suite à l’hôtel Hilton. Dans la vie civile, le Belge est producteur de musique. Il possède à Londres sa société de production. Ce week-end à Düsseldorf a viré au cauchemar.

Le dimanche de Pâques, sa compagne et lui avaient eu un incident avec le personnel au lounge executive de l’hôtel où ils terminaient la soirée. Ils avaient rejoint leur chambre au douzième étage. Puis Giuseppe Attardo qui souffre d’insomnies, après avoir pris du Trazodone, s’était endormi, très vite.

Il n’était pas minuit quand tout a commencé de façon surprenante. Le Bruxellois raconte que deux policiers l’ont réveillé. “C’était complètement surréaliste. Ils étaient entrés dans la chambre et se trouvaient auprès du lit. J’étais dans mon premier sommeil, j’avais pris du Trazodone, que me voulaient-ils, ils me parlaient en allemand, je répondais en anglais, “.

Les policiers lui faisaient comprendre qu’il devait s’habiller très vite et les suivre.

Giuseppe réalisait dans le même temps que sa compagne avait disparu. “Sa veste était là, ses affaires également, mais elle avait quitté la chambre”.

Étoile de David

Dans le hall de la réception, les policiers allemands le menottaient, les poignets dans le dos, “sous le regard hilare du duty manager” avec lequel l’incident avait eu lieu dans la soirée.

Les policiers disaient “Go to the jail now”, et embarquaient le Bruxellois dans leur combi alors que celui-ci cherchait toujours à comprendre ce que la police lui voulait. “Ils ne répondaient pas, ou alors en allemand, et de manière très autoritaire. Je demandais l’assistance d’un interprète et à pouvoir bénéficier de la procédure Saldusz. Je n’ai eu ni l’un ni l’autre”

Le producteur de musique dit avoir été violenté, giflé dans le combi et roué de coups en arrivant à la polizei où ils l’ont fait se déshabiller, entièrement. “C’était extrêmement humiliant de devoir retirer son slip”.

Les policiers observaient qu’il portait un tatouage hébreu sur l’avant-bras, ainsi que l’étoile de David – la magen – dans la nuque. “Ils se sont déchaînés. Les coups ont redoublé. Ils m’ont giflé et frappé dans les jambes, le ventre, au thorax”.

Ils ont ôté les menottes avant de le mettre en cellule, lui laissantune couverture bleue et un gobelet d’eau, dit Giuseppe Attardo, qu’ils “m’ont presque jeté au visage”. Attardo, qui n’avait plus sa montre, estime être resté en cellule “entre 5 et 6 h”, sans avocat, sans avoir pu contacter personne ni eu droit à un appel.

À lire aussi

Trouble bipolaire

Il apprendrait plus tard qu’après s’être endormi, sa compagne, qui souffre du trouble bipolaire, s’est adressée à la réception pour se plaindre d’avoir été frappée et demander à changer de chambre. Alors qu’elle affirme avoir expressément insisté de ne pas le faire, le duty manager aurait appelé la police.

Giuseppe Attardo, on le verra plus tard, dit n’avoir pas levé la main sur son amie. Il est par contre connu qu’une personne souffrant du trouble bipolaire est encline à fabuler pour attirer l’attention sur elle. Les gens qui souffrent de cette maladie ont ce besoin aigu d’attirer l’attention et il n’est pas rare que ce besoin prenne la forme de la fabulation. Dans la stratégie du bipolaire, les mensonges destructeurs pour l’entourage ne sont pas rares.

Giuseppe est resté enfermé plusieurs heures en cellule. “Quand ils m’ont sorti de là, je m’attendais à être entendu par un officier ou par un juge. Il n’y a rien eu de tel. Je n’ai été entendu par personne, ils ne m’ont rien fait signer, il n’y a pas eu de PV et je n’ai eu ni interprète ni avocat. Düsseldorf n’est pas une petite ville. Je ne savais pas où j’étais. Ils m’ont jeté dehors avec mon sac de voyage, sans donner d’explication. “

Giuseppe Attardo ajoute que les policiers n’ont pas restitué ce qu’ils avaient saisi, à savoir 450 euros dans son portefeuille et sa montre, une Apple Watch Hermès d’une valeur de 1 600 euros. “Ils ont gardé l’argent et la montre”

Apple Watch Hermès

De retour à Bruxelles, l’homme de 43 ans se présentait aux Urgences des Cliniques Saint-Jean. Son constat de lésions atteste la présence d’hématomes multiples (plus de 10) et mentionne un choc post-traumatique sévère.

Quand nous le rencontrons, nous avons en face de nous un homme en souffrance, révolté et très marqué par ce qu’il a subi il y a huit jours outre-Rhin.

Il a contacté l’ambassade de Belgique à Berlin. “Ils m’ont dit que j’étais le deuxième en peu de temps à me plaindre de violences policières en Allemagne”. Il a également contacté l’ambassade d’Allemagne à Bruxelles, laquelle a réagi en souhaitant bon rétablissement et indiquant la marche à suivre pour contacter le procureur de Düsseldorf.

Sa compagne, pour sa part, se dit affreusement désolée. Elle affirme n’avoir “jamais voulu cela”. Elle confirme que le réceptionniste a décidé de contacter la polizei alors qu’elle lui demandait expressément de s’abstenir. Elle ajoute avoir couru derrière les policiers dans le hall afin qu’ils n’embarquent pas le client, mais le duty manager l’aurait retenue pour l’en empêcher. Elle affirme enfin que c’est elle, en réalité, qui avait frappé Giuseppe et l’avait giflé.

Alors qu’il était encore en cellule, elle lui envoyait des SMS pour s’excuser. “Je suis désolée que la police t’a embarqué, ce n’est pas ce que je voulais. C’est horrible ce qui t’est arrivé. Tout cela à cause de moi. Je suis tellement désolée. Je ne te mérite pas, mon amour “.

Déterminé à porter plainte, le Belge a décidé de s’adresser à un cabinet d’avocats. Son choix s’est porté sur Marc Uyttendaele.

Le producteur de musique est bien sûr en mesure de donner le signalement des deux policiers, “deux jeunes, dit-il, dont un barbu”.