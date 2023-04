Il y a trois ans, le 13 mars 2020, un vendredi, l'une des équipes véhiculait une personnalité invitée par une ambassade, à Bruxelles. Les faits ont lieu devant les bâtiments de l'ambassade. Pour se garer, le chauffeur, un inspecteur de la police fédérale, manoeuvrait en marche arrière et heurtait le véhicule stationné le long du trottoir derrière le sien. L'ambassade possède des caméras. Ils se trouvaient juste dans l'angle. Les caméras filmaient l'incident.

Vidéosurveillance

La semaine suivante, l'ambassade contactait la direction de la police fédérale. Images à l'appui, elle dénonçait l'attitude de ces policiers qui avaient quitté les lieux sans signaler l'accrochage.

Les images montraient la voiture accrochée se faire secouer au moment où le véhicule de police la heurtait.

La police fédérale ouvrait une enquête et, pour faire bref, concluait à la responsabilité du chauffeur.

Lequel, pour avoir dissimulé l'accident, avoir pris la fuite et ce faisant, "négligé de respecter la notion d'exemple qui doit animer chaque membre de la police belge", écopait d'une sanction touchant au portefeuille : privation d'une partie du salaire pendant un mois.

Le policier en cause, un ancien de la Sûreté de l'État avec quinze ans d'ancienneté, en faisait une question d'honneur. Il s'adressait à un avocat spécialisé. Son choix se portait sur le cabinet Marc Uyttendaele.

Sauvette

Le problème, c'était la vidéo. Pour la police fédérale, les images parlaient d'elles-mêmes. La séquence montrait le véhicule heurté se faire secouer. Pour la hiérarchie, il est évident que le choc avait été conséquent et que le chauffeur avait dû le ressentir ainsi d'ailleurs que les deux collègues qui se trouvaient dans le véhicule. Impensable que les trois ne l'aient pas ressenti.

Pour la police fédérale encore, ces policiers avaient manqué à leurs devoirs d'intégrité et porté atteinte à l'image de la police. Disparaître ainsi, à la sauvette, sans avertir le propriétaire de la voiture: quel exemple, le jour où Vias annonce que les délits de fuite augmentent et qu'il s'en produit toutes les deux heures !

Et pourtant, en dépit des images, les policiers maintenaient qu'ils n'avaient ressenti aucun choc. En protestant de leur bonne foi : "Nous serions sortis du véhicule, nous aurions fait le nécessaire pour avertir le propriétaire, nous ne serions pas repartis comme des voleurs."

Ils faisaient observer que ce véhicule de service du service de protection VIP, une Volvo V90, est équipé d'un avertisseur sonore qui ne s'était pas déclenché. Ils étaient formels, le bip de recul n'avait pas fonctionné.

Bip de recul

La police fédérale maintenait sa position. Pour elle, tout est clair. On voit sur les images le véhicule heurté se faire secouer quand la Volvo achève son créneau. Le choc a été d'une "intensité " qui exclut que les policiers se trouvant dans le véhicule n'aient rien ressenti.

Bref, c'était mal parti. On voyait mal comment les juges du Conseil d'État qui regarderaient la vidéo, n'allaient pas leur donner tort.

C'est pourtant ici que l'affaire aller prendre une tournure inattendue.

Pour l'honneur

Pour commencer, le conseil d'État relève que la police fédérale décide de sanctionner les policiers en se basant principalement sur des images. Les juges se demandent pourquoi l'autorité prête davantage foi à des images qu'aux déclarations de policiers affirmant unanimement n'avoir pas ressenti de choc.

Pourquoi l'autorité se fie-t-elle à son interprétation de la séquence sans sembler accorder du crédit aux déclarations des policiers mis en cause ?

Ensuite, le Conseil d'État se penche sur un rapport technique relatif au fonctionnement des avertisseurs sonores de recul, que l'autorité avait laissé de côté.

Or ce rapport conclut qu'il est en effet possible de "faire une marche arrière rapide et de toucher un obstacle sans déclencher les bips".

C'est tout simplement ce qu'affirmaient les policiers : les bips n'avaient pas fonctionné.

Volvo contre Mini

Le conseil d'État n'en a pas fini puisqu'il va ajouter un nouvel élément, le poids des véhicules.

Il calcule qu'avec trois personnes à bord, la Volvo V90 pesait de l'ordre de 2,3 tonnes.

Elle aurait donc heurté, en reculant, une Mini Cooper dont le poids à vide est de 1 100 kilos, à peine la moitié. Les juges en concluent que

la différence peut à lui seul expliquer le mouvement de recul de la Mini bien visible sur les images,

d'autant, ajoutent-ils, qu'aucun dégât matériel n'a été constaté sur la Volvo V90 des policiers.

On peut accréditer ainsi que le choc a été si léger que les occupants de la Volvo n'ont pas ressenti de choc et ont pu se rendre compte de rien. Comme les policiers le répètent depuis trois ans.

Le Conseil d'État concluant qu'il existe à tout le moins un doute raisonnable, le policier qui avait été sanctionné d'une privation de salaire (celle-ci s'élevait à cinq pour cent) obtient l'annulation de la décision. Lui qui avait subi la suspicion, lave son honneur, en dépit de la vidéo qui montrait pourtant la Mini Cooper se faire secouer.

La morale de l'histoire, c'est qu'il faut se méfier des images même si celles-ci paraissent accablantes, se méfier des apparences, éviter les conclusions hâtives.

Et saluer grandement, comme ici, la qualité professionnelle de nos juges.