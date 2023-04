Un TikTok pour dénoncer les viols !

Elle a été violée par trois garçons. Elle a rencontré Daouda. Elle est très rapidement tombée amoureuse. “Au début, ça allait puis s’est devenu de plus en plus malsain. C’était une relation toxique. Je ne pouvais plus voir mes amis masculins. Je ne pouvais plus sortir. Je devais vivre comme il l’avait décidé.” La relation a commencé à se dégrader. “Il me rabaissait. Il a commencé à devenir violent physiquement. Il m’est arrivé de tomber dans les pommes parce qu’il m’avait frappée. Il faisait des promesses. Je pensais réellement que ça pouvait s’arranger. J’étais sous son emprise parce qu’il est très manipulateur.” Lors de leurs relations intimes, Daouda l’a filmée, alors qu’elle était encore mineure. “Il m’a dit que c’était normal que tout le monde faisait cela.”

Se faire aider ou sombrer

Des personnes ont constaté les violences, mais ne sont pas intervenues. “Il a constaté que personne ne réagissait. Il n’avait pas de raison de se remettre en question. Je l’ai quitté parce qu’il a commencé à manquer de respect à ma maman. Qu’il s’en prenne à moi, c’est une chose, mais qu’il s’en prenne à ma famille, ça allait trop loin. Pour moi, c’était fini.” Le 24 août 2018, il lui a donné rendez-vous à la gare des Guillemins à Liège. Il lui a pris son téléphone puis l’a violée. Il a partagé des vidéos de leurs ébats sexuels sur les réseaux. “Après, ça a été le déferlement. J’étais mineure. J’ai arrêté de sortir et d’aller à l’école. Je me faisais insulter. Ils regardaient les vidéos devant moi parce qu’ils trouvaient ça drôle. J’ai vite décroché de l’école. C’était du suicide de continuer. On peut être fort à un moment, c’est trop dur.”

Il a écopé de trois ans de prison avec sursis probatoire pour une durée de cinq ans. “Une personne le partage, d’autres le repartagent et encore d’autres. Je recevais tellement de haine.” Romane a fini par se faire aider. C’était ça ou définitivement sombrer. “Un an après, j’ai été hospitalisée en psychiatrie. J’ai eu de graves troubles alimentaires. Je me suis renfermée. Je fais souvent des rechutes.” Les agressions subies par cette jeune fille ont été difficiles à surmonter. Elle a décidé de tenter d’éveiller les consciences. Elle a créé un profil TikTok “focusonroro” et partage une vidéo expliquant son histoire : https://vm.tiktok.com/ZGJaKCcC4/