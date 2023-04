Accident de Sofian Kiyine : le footballeur contrôlé positif au test d'alcoolémie après son crash

L'accident est survenu le 30 mars dernier à hauteur du hall omnisports de Flémalle. Sofian Kiyine, un joueur d'Oud-Heverlee Louvain, seul à bord d'une voiture, a percuté à pleine vitesse le rond-point avant de s'envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports. Blessé, il avait dû être désincarcéré et transporté à l'hôpital.