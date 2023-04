Un scootériste imprudent échappe d’extrême justesse à la mort sur un passage à niveau d’Izegem

Un acte dangereux qui peut les précipiter vers la mort pour avoir voulu s’économiser quelques secondes d’attente.

La nouvelle vidéo publiée par Infrabel témoigne à elle seule de la bêtise insensée de ces conducteurs. On y voit un scootériste zigzaguer entre les barrières déjà baissées et frôler la mort, sur un passage à niveau d’Izegem, en Flandre-Occidentale. Un train lancé à grande vitesse passe moins d’un dixième de seconde après le passage du scooter, qui s’en sort miraculeusement.

L’an dernier, 32 accidents se sont produits à hauteur d’un passage à niveau, dont 11 avec une issue mortelle. Selon Infrabel, les jeunes et les riverains sont les plus impliqués. “Ils passent parfois des dizaines de fois par an à ces passages à niveau proches de chez eux et sont mis en confiance. Ils ont l’impression de bien connaître mais on n’est jamais à l’abri d’un accident. Or, contre le train, c’est toujours le train qui gagne.”