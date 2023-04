Comment cela fonctionne ? Très aisément en fait.

Les voleurs ciblent en général une voiture, plutôt récente ou de bonne qualité en général. Ils placent ensuite un billet de 50 € sur le pare-brise sous l’essuie-glace. Lorsque le conducteur revient et veut démarrer, il met sa clé dans le contact et, peut-être même, démarre-t-il tout de suite son moteur. Puis, il capte le billet et s’étonne. Un billet sur un pare-brise a beau être certainement un cas de figure trop beau pour être vrai, le propriétaire s’extirpe tout de même de son véhicule pour aller le récupérer. C’est ce déplacement qui peut lui être fatal. Car à ce moment-là, le ou les escrocs, à l’affût, se rient dans le véhicule pour se mettre au volant et démarrer en trombe.

Conseil : un billet sur votre pare-brise ? Pourquoi pas. Mais autant démarrer et aller vérifier plus loin pour vérifier ce qu’il en est et s’en saisir.

Cette technique de vol ressemble à celle où des individus viennent vous percuter à l’arrière afin de vous faire sortir de la voiture. Une fois dehors, un complice s’introduit dans la voiture et s’enfuit avec le véhicule. Celui qui vous a percuté n’a plus qu’à s’enfuir avec la sienne.

Par ailleurs, on connaît aussi la technique de l’œuf, une autre méthode de diversion. En lançant un œuf sur votre pare-brise, le voleur sait que vous allez avoir tendance à activer vos essuie-glaces et là, c’est la catastrophe. L’œuf est gras, n’est pas transparent et il colle partout. Vous serez donc contraint de vous arrêter sur le côté pour tout nettoyer. C’est évidemment de ce moment que profitent les auteurs pour vous voler vos objets, voire votre véhicule.