Bistrots, restos, night-shops, salles de jeux… Tous ces établissements qui participent au trafic de drogue

Un projet de loi de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, approuvé en première lecture, est discuté à la Chambre. Il vise à leur faciliter la tâche. Il confère aux communes la possibilité de lancer des enquêtes “d’intégrité communale” lorsqu’il y a soupçon. Le texte prévoit aussi la création de la “direction chargée de l’évaluation de l’intégrité pour les pouvoirs publics” (DEIPP) qui, annuellement, recensera les secteurs et activités via lesquels agit la criminalité organisée. Un arrêté royal fixera quelles activités peuvent être ciblées par une ordonnance de police et une enquête d’intégrité.

Même une boulangerie peut être un QG pour une organisation criminelle ou un lieu de rendez-vous pour se fournir, tout comme peut l’être un rayon biscuit d’un magasin par exemple.

”Le blanchiment d’argent, la distribution de drogue, des 'nourrices' qui gardent la drogue des trafiquants et sont ensuite rémunérées en contrepartie de leur silence…. Dans des pizzerias, des bars, des bistrots bizarroïdes, des restos, des night-shops, des salles de jeu, des pseudo-associations 'Amitiés belgo-albanise-marocaines'… Tout cela existe, c’est connu. Même une boulangerie peut être un QG pour une organisation criminelle ou un lieu de rendez-vous pour se fournir, tout comme peut l’être un rayon biscuit d’un magasin par exemple. Tout est possible du moment que ce soit discret. Et toute arrière-salle ou appartement situé à l’étage d’un établissement peut servir de lieu de stockage de drogue de matériel ou de vente”, commente le commissaire divisionnaire François Farcy, directeur de la PJ de Liège. “Il y a des codes. Par exemple, si on commande un 'double' café, c’est pour avoir un café et autre chose”, ajoute-t-il encore.

François Farcy ©Police fédérale - Jos Balcaen

Les soupçons, c’est une chose : “S’il y a dix Pakis sur deux cents mètres, il est impossible qu’ils s’en sortent rien qu’avec les rentrées de leur commerce.” Mais il y a aussi la difficulté de la preuve et du rassemblement d’éléments suffisamment pesants. “Si des policiers avertissent le bourgmestre qu’ils ont déjà fait trois contrôles dans un établissement et, qu’à chaque fois, ils sont tombés sur de la vente de stup ou, simplement, sur trois gars planqués derrière le bar avec du cannabis, c’est déjà une base en perspective d’une fermeture administrative. Ensuite, le bourgmestre peut aussi demander au parquet s’il y a une enquête en cours contre tel établissement et lui demander des éléments pouvant consolider son dossier, dans les limites du secret de l’instruction certes”, décrit encore le commissaire.