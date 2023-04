Un septuagénaire suspecté d’avoir assassiné son épouse : “Les meurtres du conjoint chez les personnes âgées sont de plus en plus nombreux”

Ce drame n’est pas le seul dans lequel l’auteur et la victime sont des personnes âgées en couple. Par exemple, cette année, un homme de 85 ans a tué sa femme de 75 ans avec un fusil à Roulers. En fait, les septuagénaires, octogénaires et nonagénaires qui commettent des infractions criminelles graves sont de plus en plus nombreux. Pourquoi les personnes âgées s’entretuent-elles ?

Le gériatre Lucien De Cock, ancien professeur à l’Université de Gand et à la KULeuven, en connaît un bout sur le sujet, lui qui a écrit un livre de 600 pages sur la criminalité chez les personnes âgées : “Blijf van mijn lijf” (”Reste loin de moi”).

Le gériatre Lucien De Cock ©KULeuven

“La criminalité, dont les faits de violence ou de meurtres, a augmenté petit à petit depuis vingt ans et, surtout depuis six-sept ans “, explique-t-il. “Et il n’est pas rare, dans le cas des personnes âgées, que le meurtre s’accompagne d’un suicide de l’auteur. C’est par exemple le cas lorsqu’un des deux est handicapé physique ou mental. L’autre se dévoue, s’en occupe, sans vouloir bénéficier d’une aide extérieure, jusqu’à être à bout, ne plus pouvoir prendre en charge les soins de l’autre, ne plus pouvoir supporter la misère de l’autre, mais toujours sans vouloir que quelqu’un d’autre, un service, le soulage.”

"Blijf van mijn lijf" ©DR

La séparation ou le divorce au sein du couple peut être une autre cause fréquente. Les personnes âgées évoluent avec le temps là où, il y a trente ou quarante ans, il était quasi inimaginable qu’elles se désunissent. “La jalousie à un âge avancé peut jouer un rôle. Un simple soupçon que l’autre trompe peut-être suffisant. Elle est d’autant plus pesante qu’à cet âge, on pense souvent qu’on pourra plus trouver quelqu’un d’autre.”

Des années de querelles peuvent aussi aboutir à une fin dramatique. “Lorsqu’un vieux couple ne s’accorde plus, on ne pense pas directement à la démence qui débute alors qu’elle intervient souvent à un âge avancé, de sorte qu’il y a moins de sens des réalités et qu’un meurtre peut être commis, par exemple, par un délire de jalousie. Comme symptôme, il n’y a pas que la perte de mémoire. À partir de septante ans, on change de caractère. L’attitude change, les couples se critiquent plus facilement, se pointent plus du doigt, en public même, pour des intolérances parfois banales. 'Elle a fait ça', 'Il n’est pas gentil avec moi', 'Chaque jour, elle se plaint d’autre chose'… Avant, quand il y avait un problème, on se taisait, on se supportait, on s’était marié pour le meilleur et pour le pire”, poursuit le gériatre.

Le fusil de chasse est l’arme la plus couramment utilisée par les hommes âgés. Parce que c’est une arme que l’ancienne génération a généralement encore chez elle. La femme empoisonnera plutôt. Non plus à l’arsenic comme avant, mais aux médicaments, à l’insuline par exemple.

Il y a plus de sources de stress aussi. “Les désaccords avec les enfants sont plus fréquents qu’avant, parfois il n’y a plus de visite. Aussi, les enfants se séparent, divorcent, des grands-parents n’ont plus de contacts avec leurs petits-enfants, ils sont moins en accord avec l’éducation qui leur est offerte.”

Par ailleurs, les femmes sont aujourd’hui plus indépendantes. “Aujourd’hui, les deux membres d’un couple ont travaillé, ont eu une vie extérieure. Puis, à la retraite, ils se retrouvent collés l’un à l’autre, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Et plus longtemps qu’avant puisqu’on vit plus vieux.”

Souvent, quand il y a violence ou meurtre, l’alcool n’est pas bien loin, autant chez les hommes que chez les femmes. “Une femme peut très bien boire sans que son mari ne le devine. Il peut y avoir du médicament dans les parages aussi. Aujourd’hui, on soigne plus la dépression chez les seniors. Les antidépresseurs font qu’ils restent vifs, ce qui peut être source de plus de disputes.”

