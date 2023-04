Conduire sans assurance : une économie de bout de chandelle qui peut vous coûter des dizaines de milliers d’euros

Pour connaître les raisons pour lesquelles ces conducteurs ne s’assurent pas, il ne faut pas chercher très loin : “Certaines études démontrent qu’il y a davantage de personnes non assurées dans les couches sociales défavorisées”, indique Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Le coût parfois très élevé des assurances, notamment auprès des jeunes conducteurs, peut les inciter à ne pas prendre en souscrire. Par ailleurs, ces conducteurs sous-estiment sans doute trop les risques de se faire contrôler et les conséquences en cas d’accident.”

Nous avons fait le test sur le site www.mon-assurance-auto.be/et les montants des primes d’assurances pour les jeunes conducteurs sont particulièrement prohibitives : comptez entre 1.000 et 2.500 euros d’assurance pour un conducteur de 18 ans. Des primes qui pourraient encore augmenter avec les voitures électriques, plus chères à l’achat et plus rapidement déclassées en cas d’accidents.

En cas d'accident, le conducteur non-assuré, même en droit, devra payer tous les dégâts causés. Et le montant moyen d'un accident avec blessé est de 18.000 euros !

Si la grande majorité des conducteurs n’assurent pas leur véhicule pour s’économiser le versement de primes annuelles qui peuvent être très élevées, le calcul ne serait pas forcément le bon. Et cette économie pourrait vite se retourner contre ces mêmes conducteurs, les contrevenants étant systématiquement renvoyés devant le tribunal de police. “Les amendes et sanctions pour un véhicule non assuré peuvent être très lourdes : 8000 euros d’amende, un minimum de huit jours jusqu’à 5 années de retrait de permis, la saisie du véhicule non assuré, voire une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois”, indique le site monamende.be.

À cela s’ajoutent les frais de dépannage et d’entreposage à la suite du contrôle. Et les frais d’avocats. “Enfin, en cas d’accident, qu’il soit en droit ou en tort, le conducteur en défaut d’assurance devra payer tous les dégâts causés à l’autre véhicule ou usager de la route”, précise Benoît Godart.

Selon Vias, le montant moyen d’un accident avec blessé est de 18.000 euros. “Mais certains peuvent atteindre beaucoup plus. En cas d’accident mortel, par exemple, le conducteur non assuré s’expose à de longs mois d’indemnisation.”