Plus de 17 000 automobilistes condamnés en 2022 pour conduite sans assurance: "Les chiffres ne sont probablement que la partie émergée de l’iceberg"

Chaque semaine, il doit également statuer sur le sort de conducteurs qui ont pris la route à bord d’un véhicule non assuré. “Certains considèrent que c’est une infraction anodine mais ce n’est pas le cas, confie le magistrat. Conduire sans assurance, c’est une chose grave. C’est d’ailleurs l’une des rares infractions de la route qui prévoit une peine d’emprisonnement dès la première infraction, sans attendre la récidive. Beaucoup d’automobilistes arrivent devant le tribunal et prétendent qu’ils ne sont plus assurés car ils n’ont pas payé la prime d’assurance. Parce qu’ils ont oublié ou qu’ils n’ont pas reçu de courrier de leur assurance. Mais les compagnies envoient toujours par recommandé le rappel de paiement avant que l’assurance soit résiliée. Pour ne plus être assuré, il faut le vouloir. Et c’est une négligence grave.”

"Tout véhicule privé doit être assuré, même si son propriétaire a largement de quoi couvrir des dégâts avec son patrimoine financier."

Depuis cinq ans, le nombre de condamnations est en constante augmentation, si l’on excepte une année 2020 biaisée par le covid. De 16.035 jugements en 2018, on est passé à 17.642 l’an dernier. Soit une hausse de 10 % des jugements. “Celle-ci pourrait s’expliquer par un effet de rattrapage de la période covid. En 2020 et 2021, moins de dossiers ont été traités à cause des restrictions sanitaires. Et de nombreux dossiers sont arrivés en retard devant le tribunal.”

L’assurance est pourtant une condition sine qua non pour pouvoir rouler avec un véhicule privé sur les routes. “Elle est obligatoire pour tout le monde sauf quelques exceptions pour l’État et des organismes parastataux comme la SNCB pour une partie de son matériel roulant, des zones de police ou des ministères qui peuvent être considérés comme leur propre assureur. Mais cela reste très limité. Tout véhicule privé doit être assuré, même si son propriétaire a largement de quoi couvrir des dégâts avec son patrimoine financier.”

Depuis peu, le fonds commun de garantie belge a une mission de surveillance à cet égard, a accès aux données et peut effectuer des signalements auprès des services de police pour faire des vérifications. “Cela peut expliquer aussi la hausse des jugements. Mais en général, c’est à la suite d’un accident ou d’un contrôle qu’on s’en rend compte. Les chiffres ne sont toutefois probablement que la partie émergée de l’iceberg. Autrement, ce serait considéré que la police a un taux de 100 % d’efficacité pour traquer les conducteurs non assurés. On peut être optimiste mais sans doute pas à ce point-là.”