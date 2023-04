Un véritable fléau sur les routes : les conducteurs non assurés ont causé la mort de 160 personnes en dix ans !

Pourtant, chaque jour, les forces de l’ordre interceptent des conducteurs dont le véhicule n’est pas en ordre. Selon les derniers chiffres disponibles en la matière auprès de la police fédérale, 25.197 automobilistes ont été interceptés en défaut d’assurance en 2021. Soit une moyenne de 70 infractions par jour. “Un chiffre qui n’est sans doute que la partie émergée de l’iceberg”, déplore Lionel Van Damme, juge au sein du tribunal de police de Bruxelles.

Au vu des 6 millions d’infractions toutes catégories recensées chaque année par les forces de l’ordre, le phénomène pourrait être considéré comme étant marginal. “Mais il n’est pas à sous-estimer”, indique Benoît Godart, porte-parole de Vias.

"Le phénomène pourrait être considéré comme étant marginal. "Mais il n'est pas à sous-estimer"

L’institut spécialisé en matière de sécurité routière est en effet parvenu à quantifier le nombre d’accidents impliquant un conducteur non assuré. “Si ce nombre a sensiblement diminué ces 10 dernières années (NDLR : -48,6 % par rapport à 2012), la proportion d’accidents avec un conducteur non assuré par rapport à l’ensemble des accidents reste toutefois importante : 1,6 %, soit un accident sur 60 en Belgique, indique le rapport de l’Institut Vias. Un phénomène plus préoccupant encore en Wallonie où quasi 2,7 % des accidents impliquent un conducteur sans assurance, soit presqu’1 accident sur 40 ! C’est plus de 2 fois plus qu’en Flandre (1,3 %) et quasi 3 fois plus qu’à Bruxelles (0,7 %).”

Selon Vias, on a recensé pas moins de 7968 accidents avec blessés impliquant un conducteur non assuré sur les dix dernières années. Lesquels ont entraîné le décès de 160 personnes et provoqué des blessures, parfois graves, chez 11.122 autres.

Qui sont donc ces usagers de la route qui conduisent sans assurance, et qui s’exposent donc à de sévères sanctions devant les tribunaux de police ? L’institut Vias est parvenu à dresser le portrait-robot de ces conducteurs insouciants. “L’âge moyen des conducteurs impliqués dans un accident avec un conducteur non assuré est de 37 ans, ce qui est plus jeune que l’âge moyen de tous les conducteurs impliqués dans un accident (41 ans), estime indique Benoît Godart. Pour l’ensemble des accidents, on note un pic d’accidents pour les jeunes conducteurs entre 20 et 34 ans. Pour les accidents avec un conducteur non-assuré, ce pic est encore plus important. On peut donc clairement en conclure que le phénomène de la non-assurance touche essentiellement un public jeune, âgé entre 15 et 39 ans.”

Une moyenne d’âge qui explique sans doute en partie la raison pour laquelle il y a une surreprésentation des deux-roues motorisés dans les accidents avec un véhicule non-assuré : 9 % des accidents impliquent un motard et 13 % un cyclomotoriste.

Les caméras ANPR, véritable arme contre les fraudeurs

Les policiers peuvent être avertis en temps réel lorsqu'ils croisent un conducteur non assuré. ©ÉdA – 21377500707

Jusqu’à il y a encore quelques années, les conducteurs sans assurance passaient relativement facilement entre les mailles du filet. Pour se faire pincer, il n’y avait en effet que deux possibilités : avoir un accident de voiture ou subir un contrôle policier.

Désormais, au fil des évolutions technologiques, les policiers sont mieux armés pour lutter contre la problématique. Notamment avec les caméras ANPR. Ces caméras qui peuvent scanner les plaques d’immatriculation et sont disséminées aux quatre coins de la Belgique peuvent facilement repérer les contrevenants. Et avertir les forces de l’ordre qui n’auront plus qu’à les cueillir à leurs domiciles, à compter que la plaque ne soit pas fausse. Des policiers dont les véhicules sont de plus en plus équipés de ce système de détection. “S’ils croisent un véhicule non assuré, ils en sont immédiatement avertis et peuvent alors immobiliser le conducteur.”

Résultat : on observe une diminution du nombre de procès-verbaux dressés chaque année. De 33.000 faits recensés en 2013, on est passé à un peu plus de 25.000 en 2021. Soit une baisse des infractions de 24 % en dix ans. “Mais on craint que l’augmentation du coût de la vie entraîne une remontée des chiffres dans les prochains mois”, commente Benoît Godart.