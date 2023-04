Conteneur IBC et enfants gravement blessés : l’ingéniosité sans limite des producteurs de drogue pour évacuer les déchets toxiques

En 2021, trente sites de dépôt avaient été découverts dans le seul Limbourg, la province plus touchée car frontalière des Pays-Bas. En 2022, En 2022, 41 dépôts ont été constatés, selon des chiffres fournis par DJSOC (Police fédérale). Mais, ce n’est que la pointe émergée de l’iceberg : la police judiciaire fédérale estime que seuls 80 % des déchets liés à la drogue sont retrouvés.

Et encore, selon une étude néerlandaise, deux-tiers des déchets liés à la drogue étaient déversés plutôt que de faire l’objet d’un dépôt sauvage. Par dépôt sauvage, on entend le fait d’emballer les déchets liquides avant de s’en débarrasser, notamment sur des sentiers forestiers ou des chemins de terre. Mais, régulièrement, ces bidons ou fûts présentent des fuites, ce qui occasionne des pollutions.

Le terme de déversement désigne le fait de répandre sur le sol les déchets liquides liés à la drogue ou de s’en débarrasser dans les égouts, dans les eaux de surface ou encore dans les fosses à purin.

Or, la probabilité de se faire prendre en flagrant délit lorsqu’on déverse des déchets chimiques est bien moindre, alors que les effets d’un déversement sur la santé publique et l’environnement sont beaucoup plus importants.

Des enfants gravement brûlés

Bien souvent, ce n’est que bien plus tard que les déversements sont constatés. En août 2015, des enfants faisant du vélo ont été blessés et ont subi de graves brûlures après avoir traversé des flaques dans un bois. Les flaques se sont avérées être un liquide corrosif qui avait été déversé sur le sentier forestier.

Un déversement similaire a également été découvert en 2021 dans un bois de Hamont-Achel (Limbourg) et il y a eu un incident dans une station d’épuration d’eau (Limbourg) qui a dû être arrêtée après la détection de concentrations élevées de substances toxiques dans l’eau, a expliqué le ministre de la Justice en réponse à une question parlementaire.

Et l’ingéniosité des trafiquants n’a parfois pas de limite. Un conteneur IBC peut ainsi être placé dans l’espace de chargement d’une camionnette ou d’un camion. Par temps pluvieux, le liquide est déversé à l’aide d’une buse qui passe par un trou dans le plancher du véhicule pendant qu’il roule. Ce qui rend la détection extrêmement difficile. De tels véhicules, note DJSOC, ont déjà été découverts lors de perquisitions menées dans le cadre de dossiers de production de drogues synthétiques. Et là, note encore le ministre, on peut supposer qu’il s’agit d’un problème à l’échelle nationale.